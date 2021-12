Treuer Wegbegleiter durch das Jahr

Präsentieren gemeinsam die mittlerweile 38. Auflage des Rosendahler Veranstaltungskalenders: (v.l.) Peter Brüggemann (Gemeinde), Arkim Eryilmaz (Filialleiter der Sparkasse Westmünsterland in Osterwick und Holtwick), Thorsten Dinkler (Leiter der VR-Bank-Filiale in Holtwick), Jochen Gerwing (Niederlassungsleiter der Volksbank Baumberge in Rosendahl), Bürgermeister Christoph Gottheil und Dirk Reers (Filialleiter der Sparkasse Westmünsterland in Darfeld).

Und dennoch: Als Wegbegleiter und wichtige Informationsquelle über das vielfältige Rosendahler Vereins- und Kulturleben hat sich der Veranstaltungskalender in seiner Form längst etabliert und ist aus den Büros, Küchen oder Wohnzimmern im Gemeindegebiet nicht mehr wegzudenken. Das zeigen nicht zuletzt die hohen Klickzahlen bei der digitalen Version des Kalenders. Bislang hat dieser innerhalb eines Monats stolze 1450 Aufrufe gesammelt.

Ab heute ist die mittlerweile 38. Ausgabe des Veranstaltungskalenders mit einer Auflage von 3000 Stück auch in seiner gedruckten Version erhältlich. „Das Telefon hat in den vergangenen Tagen nicht stillgestanden. Die Nachfrage ist riesig“, schildert Peter Brüggemann, der federführend für die Zusammenstellung des Kalenders zuständig war. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei der beauftragten Druckerei sei es zu Verzögerungen gekommen, wie er ergänzt.

Neben der Termin-Auflistung hat der Veranstaltungskalender noch einiges mehr zu bieten. So wird dieser mit den wichtigsten überregionalen und regionalen Bus- und Bahnverbindungen und Fahrplänen, einer Übersicht zum Wertstoffhof und Abfuhrkalender sowie einem aktuellen Telefonverzeichnis der Gemeinde Rosendahl vervollständigt. Hinzu kommen ein Vereinsverzeichnis, das alle 186 Vereine, Verbände und Organisationen im Gemeindebiet beinhaltet, und eine Übersicht zu den verschiedensten Notfallnummern. Insgesamt umfasst der Veranstaltungskalender 37 Innenseiten, zuzüglich einer Doppelseite zum ausführlichen Abfuhrplan.

Dass sich der treue Wegbegleiter durch das Rosendahler Kulturjahr einer so großen Beliebtheit erfreut, hängt vor allem mit der Arbeit einer Person zusammen. So hat Peter Brüggemann nicht nur das neuste Exemplar des Veranstaltungskalenders entscheidend herausgearbeitet. „Er ist quasi Mann der ersten Stunde“, verrät Gottheil. Schließlich habe Brüggemann bereits die erste Ausgabe im Jahr 1984 mitgestaltet. „Damals noch handschriftlich“, erinnert sich dieser noch gut. Mit der Herausgabe der jetzigen Ausgabe geht nun eine wahre Ära zu Ende. Brüggemann tritt den wohlverdienten Ruhestand an, der Staffelstab wird dann weitergereicht. In dem Wissen, dass der Veranstaltungskalender auch in Zukunft weiterhin einen großen Teil von Rosendahler Haushalten schmücken wird. 7 Um den umfangreichen Kalender auch in diesem Jahr auf die Beine zu stellen, haben die Sparkasse Westmünsterland, die VR-Bank Westmünsterland und die Volksbank Baumberge die Realisierung finanziell begleitet. Der Veranstaltungskalender ist gegen eine Schutzgebühr in Höhe von zwei Euro in den Rosendahler Volksbanken, den Sparkassen, den Apotheken sowie im Rathaus und bei Haushaltswaren Gröver erhältlich.