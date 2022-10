Türchen für Türchen durch den Advent

Für viele Rosendahler gehört er schon längst zu einer vorweihnachtlichen Tradition. Aus den gemeindlichen Haushalten ist er als treuer Begleiter durch die Adventszeit kaum noch wegzudenken. Auch in diesem Jahr müssen die Küchen- oder Wohnzimmerwände nicht leer bleiben. Der Adventskalender der Bürgerstiftung ist wieder da – und das in seiner mittlerweile neunten Auflage. „Es freut uns sehr, dass der Kalender weiterhin eine so große Beliebtheit genießt“, betont Dorothea Roters. Bester Beweis dafür: „Die Exemplare sind Jahr für Jahr schnell vergriffen. Wer sich also eindecken will, sollte nicht zu lange warten.“

Die Popularität des Adventskalenders kommt nicht von ungefähr. Warten hinter jedem Türchen immerhin zwei hochwertige Preise. Das 24. Türchen hat es dabei bekanntlich besonders in sich: Versteckt sich hinter diesem schließlich mit einem Uesbike-Pedelec im Wert von 2300 Euro der Hauptgewinn. Aber auch die vorherigen Türchen wissen zu überzeugen: „Unter anderem ein Schneiders-Reisegutschein, eine Heißluft-Fritteuse oder auch ein Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft passend zur Weltmeisterschaft“, gewährt Sylvia Probst zumindest einen kleinen Einblick in das 47 Preise umfassende Portfolio. Ansonsten dürfen sich die Rosendahler überraschen lassen. Ein kleines Detail lässt sich Nicole Gottheil dann doch entlocken: „Ein großer Teil unserer Gewinne hat wie in den Vorjahren einen Bezug zu unserer Gemeinde, auch um unsere lokalen Größen zu stärken.“ In diesem Zusammenhang ist es für die Bürgerstiftung besonders erfreulich, dass zahlreiche örtlichen Dienstleistungsunternehmen mit ihren Spenden die Herausgabe des diesjährigen Kalenders überhaupt erst möglich gemacht haben.

Eine weitere Tradition, die auch in der neunten Auflage fortgeführt wird, ist das lokale Hintergrundmotiv. Geknipst wurde es in diesem Jahr von Bernd Hörbelt aus Osterwick, der eine winterliche Schneelandschaft auf Höhe des Ludgerusblickes wunderschön im dämmernden Licht in Szene setzte. „Ein Dankeschön für diese tolle Aufnahme wird er noch bekommen“, kündigt Bernhard Kiene an.

Das Konzept hinter den Adventskalendern hat sich bewährt: Jeder der 2100 Kalender hat eine aufgedruckte Nummer. Unter notarieller Aufsicht werden die Gewinnnummern gezogen und täglich ab dem 1. Dezember auf der Homepage der Bürgerstiftung Rosendahl und in der Allgemeinen Zeitung veröffentlicht. Jeder Kalender hat dabei die Chance, an jedem Tag im Advent einmal zu gewinnen. Die Preise werden den Gewinnern persönlich von der Bürgerstiftung übergeben. „Ort und Zeit werden über die Presse und auf unserer Website bekannt gemacht“, erklärt Roters. Der Reinerlös kommt der Bürgerstiftung zugute – die das Geld dann wieder in die unterschiedlichsten Projekte innerhalb der Gemeinde investiert. Win-win also. Und vielleicht noch ein weiterer Grund dafür, sich schnell einen Adventskalender für das Eigenheim zu sichern. 7 Der Adventskalender der Bürgerstiftung ist zum Preis von fünf Euro ab dem kommenden Montag (24. 10.) an folgenden Verkaufsstellen erhältlich: an den Volksbanken und Apotheken in Darfeld und Osterwick sowie allen Sparkassen-Standorten in den drei Ortsteilen, zusätzlich bei der Fleischerei Vollmer in Darfeld, bei Brüggemann & Ahlers sowie Fahrrad Uesbeck in Holtwick, bei Gröver in Osterwick und auch bei Edeka Steiner in Osterwick, dazu im Bürgerbüro.