Turo hofft auf Weihnachtsgeschenk

Es wäre das Sahnehäubchen auf ein ohnehin geschichtsträchtiges Jahr 2022. Nicht nur hat Turo Darfeld im Sommer bekanntlich sein 100-jähriges Jubiläum zelebriert, auch das Dorfgemeinschaftshaus, das die Sportanlage als neues Zentrum zwischen den Fußballplätzen noch weiter aufwerten soll, ist in den finalen Zügen. Seit Baubeginn war angestrebt, in diesem Jahr mit der Fertigstellung des Mammutprojektes neben dem runden Geburtstag einem weiteren Anlass zum Feiern zu haben. „Eventuell können die Arbeiten tatsächlich noch 2022 beendet werden. Ich habe aber ein Stück weit Bedenken, ob das tatsächlich gelingt“, informiert Herbert Kortüm, 1. Vorsitzender von Turo Darfeld, auf AZ-Nachfrage über den aktuellen Sachstand. „Das wäre für uns natürlich ein fantastisches Weihnachtsgeschenk.“

Der Begriff „eventuell“ könnte allerdings noch zum Spielverderber werden und bremst die Euphorie. „Das Ende trägt die Last“, weiß Kortüm darum, dass auch auf der Zielgeraden in den Räumlichkeiten noch so einiges an Arbeit wartet. Immerhin: Die Fliesen sind ausgelegt, es geht in die Feininstallation. Vom Anbringen der Waschbecken, dem Anschließen der Steckdosen bis hin zu dem Installieren von Lampen und Malarbeiten – hinter einigen Maßnahmen muss noch ein Haken auf der Checkliste gesetzt werden.

Na klar, der Großteil ist geschafft, die Fördergenehmigung für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 1,616 Millionen Euro kam Juli 2019, seit dem ersten Spatenstich im Mai 2021 hat sich auf der Turo-Anlage einiges getan – immer in der Hoffnung, die Maßnahme passend zum Jubiläum abzuschließen. „Zeitliche Verschiebungen haben unseren Plan ein wenig ins Wanken gebracht“, gibt der Turo-Vorsitzende zu. Das habe nicht zuletzt mit der Corona-Pandemie und dessen Auswirkungen auf den Handwerker- und Baustoff-Markt zu tun.

Noch sind knapp über zwei Monate Zeit. Diese Zeit will der Sportverein unter anderem dafür nutzen, die Außenanlage rund um das neue Prachtstück des Sportplatzes herzurichten. Dazu zählen längst nicht nur Grün- und Pflasterarbeiten. Tribünenstufen mit Holzbänken für den anliegenden Kunstrasenplatz sollen ebenfalls entstehen. „Hier wollen wir bis Jahresende alles in trockenen Tüchern haben. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit“, gibt Kortüm einen kleinen Ausblick. Und wenn dann oben drauf auch noch die Arbeiten am Gebäude abgeschlossen sind, kann mit Vollgas auf und neben dem Platz ins neue Jahr gestartet werden.

Zumal Kortüm vor allem auf die baldige Inbetriebnahme des Gymnastikraumes im Gebäudekomplex schielt. „Im Hinblick auf die Nutzung der Turnhalle würde uns das sehr entlasten. Eine Entzerrung des Programms ist dringend erforderlich“, betont der Darfelder. Also: Toi toi toi. Ob es dann zum Weihnachtsfest tatsächlich die gewünschte Bescherung gibt? Das wird sich zeigen.