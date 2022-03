Turo-Radler starten in die neue Saison

Strahlender Sonnenschein, ein leichter Fahrtwind, der ins Gesicht weht, bereits in der vergangenen Woche herrschten optimale Bedingungen für die erste Radtour des Jahres. Entsprechend waren auch zahlreiche Radfahrer im gesamten Gemeindegebiet unterwegs. In der kommenden Woche werden die Radler von Turo Darfeld auf ähnliche Bedingungen hoffen. Immerhin kehrt die Gruppe, die früher noch unter der Flagge des ADFC Rosendahl gefahren ist, in der nächsten Woche aus der Winterpause zurück und startet in die neue Saison.

Interessierte können sich quasi jeden Mittwoch bereits im Kalender vormerken. Dann finden nämlich wieder die Feierabendtouren statt. Beginn ist am 6. April. „Die Touren sind in etwa 25 bis 28 Kilometer lang“, informiert Günter Maas. Bei einer Geschwindigkeit von 16 bis 18 Kilometern pro Stunde können die Fahrer auf idyllischen Routen den Mittwoch ausklingen lassen. Treffpunkt ist dabei stets der Infokasten am Darfelder K+K – im April um 18 Uhr. „In den Monaten Mai bis August werden wir dagegen erst um 18.30 Uhr zusammenkommen“, betont Maas. Ebenfalls von Mai bis August werden die Turo-Radler am jeweils ersten Mittwoch des Monats mit Fahrradanhängern unterwegs sein. Endgültige Termine werden jeweils in unserer Zeitung zum Nachlesen bekannt gegeben. Der Teilnehmerbeitrag pro Feierabendtour beträgt zwei Euro, Mitglieder können kostenlos an dem Angebot teilnehmen.

Abseits der Feierabendtouren haben die Organisatoren auch in diesem Jahr mehrere Tages- sowie Mehrtagestouren geplant. Das erste Jahreshighlight steht am 22. Mai an. Bei einer Tagestour geht es zunächst zum Eiskeller nach Altenberge und anschließend 44 Kilometer entlang der Schlehenroute – mehrere Stationen sind eingeplant. Treffen ist um 9.30 Uhr am K+K-Infokasten, es fallen Kosten in Höhe von fünf Euro an. Anmeldungen sind bis zum 15. Mai bei den Tourleitern Josef und Gertrud Kösters unter Tel. 02545/1367 oder Tel. 01753759220 möglich.

An einer Fahrt über gleich drei Tage können Interessierte vom 10. bis zum 12. Juni teilnehmen. Zum Auftakt lassen sich die Teilnehmer nach Zypten bringen, anschließend folgen mehrere Tage voller Programm, gefahren werden circa 150 Kilometer. Treffpunkt ist zunächst erneut der K+K-Infokasten um 8.30 Uhr. Weitere Auskunft gibt es bei den Tourleitern Günter Maas und Franz Eynk, die bis zum 30. April Anmeldungen entgegennehmen.

Eine ganz neue Idee ist die Jugendfahrradtour, die am 7. August stattfindet. Gedacht ist die Fahrt für Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren. Zunächst geht es nach Greven, von dort wird die Kartbahn Knatterdrom angesteuert. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr der K+K-Infokasten, eine Anmeldung ist bis zum 5. Juli bei Günter Maas unter Tel. 02545/1232 oder Magdalene Beike unter Tel. 02545/98069 möglich.

Zum Abschluss geht es für die Radler am 28. August auf einer Tagestour zum Venner Moor und zur Davert. Mit Autos und Fahrradanhänger geht es zunächst zum Startpunkt nach Senden. Von dort führt die Tour über Lüdinghausen, wo eine Stadtführung geplant ist, und weiter durch die Davert nach Senden zurück. Die Tourlänge beträgt knapp 49 Kilometer. Hier können sich Interessierte bei Hubert und Renate Plogmaker unter Tel. 02545/1426 oder Tel. 017681610110 bis zum 20. August vorab einen Teilnehmerplatz sichern.