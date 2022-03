Über 20 000 Euro für die Ukraine

Unglaublich stolz hält Carina Uphaus den Spendencheck in die Kamera. Bei der von ihr organisierten Spendenaktion für die Menschen aus der Ukraine sind insgesamt 20 313,95 Euro zusammengekommen.

„So richtig angefangen hat alles mit meiner Rede auf dem Sportplatz am 6. März“, denkt die Mutter dankbar zurück. „Das Spendenkonto war damit eröffnet.“ Und dann gab es am 13. März den Spenden-Aktionstag vom Sportverein unter dem Motto „Turo and friends für den guten Zweck“. Dafür haben viele Darfelder Werbung über Social Media gemacht. „Ich habe meinen Mann gefragt, ob 10 000 Euro wohl realistisch sind“, erzählt Carina Uphaus. Und siehe da, der Spendentag war ein voller Erfolg.

„Es war irre, wie viele helfen wollten.“ An dem Tag wurde unter anderem Kuchen verkauft: „Da haben die meisten dann zum Beispiel mit 20 Euro ein Stück Kuchen bezahlt und meinten, das stimmt so“, erzählt Carina Uphaus beeindruckt. Der Aktionstag war natürlich wichtig, um die Ukraine zu unterstützen. „Aber man hat auch überall strahlende Kinderaugen gesehen. Alle haben sich gefreut, gemeinsam einen Familientag zu verbringen. Der Tag war wichtig, um zu zeigen, dass man nicht den Spaß verlieren darf, aber trotzdem etwas tun kann.“

Und dann waren da auf einmal 13 350 Euro Bargeld im Spendentopf. Dazu dann nochmal einiges an Spenden auf dem Konto. Das Ziel von Carina Uphaus war damit aber nicht erfüllt. Sie wollte dann die 20 000 Euro vollmachen. Und das ging auch schneller als gedacht. Weitere Spenden trudelten nach und nach auf dem Konto ein. „Uns haben dann noch 88,05 Euro gefehlt.“ Die Mutter hat dann selber noch etwas gespendet und als Verwendungszweck „Wir knacken die 20 000“ angegeben. „Das habe ich in meinen Status bei WhatsApp gestellt und dadurch sind die letzten Spenden zusammengekommen. Die Hälfte der Spenden wurde direkt an ,Aktion Deutschland Hilft – Nothilfe Ukraine’ gespendet. „Denn die Menschen brauchen die Hilfe sofort“, betont Carina Uphaus. Die restlichen 10 000 Euro folgten jetzt.

Nicht nur die Mutter ist überwältigt. Ihr Ehemann Florian kann es auch kaum glauben: „Es ist der Wahnsinn, was hier passiert ist. Da sieht man mal, was eigentlich in Darfeld möglich ist. Ich bin sehr stolz auf Carina.“ Auch Dirk Reers von der Sparkasse Westmünsterland ist vom Ergebnis beeindruckt: „Da steckt unglaublich viel Arbeit hinter.“