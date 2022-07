Über Gott und die Welt plaudern

Der Friedhof ist eine Stätte der Erinnerung und der Trauer. Er kann aber auch ein Ort der Begegnung mit Gleichbetroffenen sein. „Vor allem viele ältere Leute haben eine einsame Zeit hinter sich“, sagt Rita Leutermann. Um nicht allein zu sein oder um sich einfach mal die Sorgen von der Seele zu reden, bietet der Gemeindeausschuss Osterwick an jedem ersten Sonntag im Monat die Möglichkeit des Gesprächs und des Austausches an. Vor der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Osterwick sind dann zwei Ehrenamtliche vor Ort, die ein offenes Ohr für alle Sorgen und Probleme haben – für Trauernde und für alle Friedhofsbesucher.

Die Trauer über geliebte Menschen, die versterben, braucht ihren Ort und ihre Zeit – und das kann für jeden Trauernden anders aussehen. Eine Möglichkeit kann sein, darüber ins Gespräch zu kommen. „Jeder, der mag, kann uns ansprechen“, erklärt Conni Wilkes vom Gemeindeausschuss die Idee hinter dem neuen Angebot. Es soll etwas Ungezwungenes sein, auch eine Tasse Kaffee wird gereicht.

Der Stein dazu kam bereits 2020 ins Rollen. Die Anna-Katharina-Gemeinde in Coesfeld bietet die Friedhofsgespräche schon seit einiger Zeit an. „Wir haben die Kollegen dort angesprochen und uns nach dem Angebot erkundigt“, sagt Wilkes. Viel positive Resonanz hätten die Coesfelder auf ihren Friedhöfen erfahren – das motivierte den Osterwicker Gemeindeausschuss, in ihrem Ort das Gleiche zu tun. Der Flyer dazu war von Josef Bartholomäus bereits in Arbeit, als die Corona-Pandemie ausbrach. Das Projekt musste erst einmal ruhen.

„Jetzt ist aber der richtige Zeitpunkt, um die Gesprächsangebote ins Leben zu rufen“, unterstreicht Conni Wilkes. Die Flyer wurden fertiggestellt und bereits ausgelegt. Die ersten Gespräche vor der Aussegnungshalle haben am ersten Sonntag im Juli stattgefunden. Ohne Erwartungen sei der Gemeindeausschuss an die Sache herangegangen. Über zwölf Besucher, die das Angebot bei der Premiere nutzten, haben sich die Ehrenamtlichen sehr gefreut, wie sie berichten. „Es waren viele Alleinstehende unterwegs, die uns gesehen haben und dann zu uns kamen. Aber auch einige Paare waren auf dem Friedhof, mit denen wir in den Austausch gekommen sind“, berichtet Mechthild Werschmöller. „Wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt.“ Nicht nur aus Osterwick, sondern aus der gesamten Umgebung seien Leute sonntags auf dem Friedhof unterwegs, die die Beete pflegen und an ihre Angehörigen denken. „Eine Besucherin sagte mir, sie habe erst die Blumen gegossen und ist danach zu uns gekommen“, lächelt Werschmöller.

7 Das ungezwungene Angebot kann von jedem Friedhofsbesucher in Anspruch genommen werden. Acht Ehrenamtliche vom Gemeindeausschuss Osterwick wechseln sich monatlich ab. Sie sind an jedem ersten Sonntag im Monat (bis Oktober) von 14.30 bis 17 Uhr vor der Aussegnungshalle ansprechbar und haben ein offenes Ohr.