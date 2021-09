Überhitzte Diskussion um Linden-Allee

„Die Koch-Methode wird üblicherweise bei Verkehrsunfällen zur Klärung von Schadensersatz angewandt, nicht zur Klärung ökologischer Bedeutung“, übte Heinrich Feldmann (CDU) Kritik am Grünen-Vorschlag. Parteikollege Jens Fischedick schloss sich an. „Wo sollen 2655 Linden hin? Wir haben nicht einmal genügend Platz für Baugrundstücke“, zweifelte er an der Beispielrechnung von Winfried Weber. Auch die WIR sprach sich gegen den Antrag aus. „Der Radweg ist so, wie er aktuell ist, nicht befahrbar und nicht verkehrssicher. Für uns ist es unstrittig, dass bei einer vernünftigen Planung die Bäume entfernt werden müssen“, äußerte sich Tobias Espelkott (WIR). Letztendlich müsse für einen Erhalt der Allee mehr Fläche vorhanden sein. „Dann müssten wir an die Privatflächen der Anwohner. Eine Alternativplanung wäre anders nicht möglich“, ergänzte er. In die gleiche Kerbe schlug der Bürgermeister. „Ein Planungsbüro müsste bei einer alternativen Vorgehensweise mit Erhalt der Bäume die geltenden Richtlinien aushebeln“, sah Christoph Gottheil die Verbindung von Verkehrssicherheit und Baumerhalt als unmöglich an. Darüber hinaus sprachen sich sowohl CDU als auch WIR für das Kompensationsangebot von Straßen.NRW aus, für eine neue Allee 123 Bäume entlang des Napoleonswegs zu pflanzen.

Letztendlich empfahlen die Ausschussmitglieder mehrheitlich, die bisherigen Planungen, einschließlich der Fällung der Linden-Allee, weiterzuverfolgen. „Bei Beratungen in unserer Fraktion hatten wir keine einheitliche Meinung“, verriet Ausschussvorsitzender Guido Lembeck (CDU), der damit auf die Komplexität der zum Teil emotionalen Thematik anspielte.

Im Zuge dieser Emotionalität ließ sich Gottheil zu einer Bemerkung hinreißen. Mit Bezug auf die alternativen Ideen eines AZ-Leserbriefschreibers sagte Gottheil, dass dieser zwar „in der Theorie stark, in der Praxis aber äußerst schwach“ sei, was ihm in einem Gespräch mit dem Arbeitgeber des betroffenen Leserbriefschreibers gesagt worden sei. Durch die Reihen der Zuschauer ging daraufhin ein protestierendes Raunen.

Zum Ende der Ausschusssitzung nahm der Bürgermeister, als er in der Einwohner-Fragestunde für seine Äußerungen kritisiert wurde, nochmals Stellung. „Öffentlich werde ich zig Mal an den Pranger gestellt. Es gibt wildeste Verunglimpfungen gegen mich“, schilderte er. Ziel des Kommentars sei es gewesen, dem nun ein Ende zu setzen und der Öffentlichkeit zu zeigen, dass er sich nicht alles gefallen lasse. | Kommentar