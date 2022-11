Ungewissheit liegt in der Luft

Die warmen Temperaturen des Sommers sind passé, der Blick richtet sich vielmehr auf die in den Startlöchern stehende Advents- und Weihnachtszeit. Was die besinnlichen Tage in den vergangenen beiden Jahren allerdings mit sich brachten, dürften noch viele vor Augen haben: steigende Inzidenzen, angezogene Coronaschutz-Maßnahmen. Zumindest Letzteres scheint sich 2022 nicht zu wiederholen, jedoch erwarten Experten auch in diesem Herbst und Winter steigende Infektionszahlen. Spiegelt sich das auch im Test-Verhalten der Rosendahler wider? „Tatsächlich sind sehr viele unserer aktuell durchgeführten Testungen positiv. An den meisten Tagen liegt die Quote bei zehn Prozent, teilweise bei bis zu 20 Prozent“, erklärt Florian Christaller, Betreiber der Drive-in-Teststelle auf dem Gelände des Autohauses Voss in Darfeld, auf AZ-Nachfrage. Das sei ein deutlich höherer Wert als noch in den vergangenen Jahren.

Veränderungen gibt es darüber hinaus beim Testverhalten, wie er feststellt. Aktuell ließen sich noch rund 100 Personen täglich vor Ort testen, was knapp 2000 Testungen im Monat entspricht. „Wir führen im Vergleich zu früher weniger Tests durch, dafür ist ein höherer Anteil positiv“, fasst es Christaller zusammen. Ohnehin erlebe er einen mittlerweile eher lockeren Umgang mit dem Virus. „Zur Not bleiben die Menschen bei Halskratzen oder anderen Symptomen einfach zu Hause, machen einen Schnelltest und fahren seltener zur offiziellen Teststation.“ Aus diesem Grund schätze er die Dunkelziffer bei den deutschlandweiten Coronazahlen immens hoch ein.

Dazu gesellt sich eine weitere Problematik. „Die Zahlungsregelungen in der aktuellen Verordnung sind ein absolutes Wirrwarr“, findet Christaller deutliche Worte. So müssten Bürgerinnen und Bürger derzeit in die Tasche greifen, sollten sie sich aus Vorsicht oder im Verdacht einer Infektion testen lassen wollen. Kostenlos sind die Tests, wenn man beispielsweise ins Krankenhaus oder Altenheim will, aber auch wenn man eine Kontraindikation zur Impfung hat oder die Coronawarn-App Rot ist. Beim Besuch von Risikogruppen und Veranstaltungen in Innenräumen sind eigentlich drei Euro zu zahlen. „Die Zuzahlung erheben wir aber nicht, wodurch diese Tests ebenfalls kostenlos sind. Wenn man sich selbst zu Hause aber positiv testet, müssen die Kunden zur Abklärung selbst zahlen, da es nicht anlassbezogen ist“, so Christaller. Tatsächlich habe man maximal einen Selbstzahler pro Woche vor Ort. Ansonsten handele es sich um besagte anlassbezogene und damit kostenlose Tests. „Und ob jeder Besucher wirklich Anspruch darauf hat, sei mal dahingestellt.“ Letztendlich sei es schlichtweg nicht beweisbar, ob bei der Angabe und der Vorlage von Besucherausweisen gelogen werde oder nicht.

Was mit der derzeitigen Verordnung ebenfalls einhergeht, ist Ungewissheit. Immerhin läuft diese am 25. November aus. „Eine Nachfolgeregelung ist noch nicht in Aussicht. Aber wer weiß. Wir schauen quasi in die Glaskugel“, berichtet Christaller. Sollte tatsächlich keine Folge-Verordnung kommen, würde man den Betrieb zum neuen Jahr auslaufen lassen. Ab dem 1. Januar wäre die Drive-in-Teststation dann Geschichte.