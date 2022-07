Unter der Erde blubbert und brodelt es

Auch der kurze, aber kräftige Regenschauer hält Mats nicht davon ab, von seinen Turnschuhen in Gummistiefel zu schlüpfen. Er nimmt seinen blauen Kescher in die Hand, zieht sich die Kapuze seiner Jacke über den Kopf und läuft die Böschung hinunter zur Vechtequelle. Und tatsächlich: Bei genauem Hinsehen können Mats und seine Mutter Anne, die ihm in das flache Gewässer gefolgt ist, kleine Blubberblasen erkennen, die an die Wasseroberfläche steigen. „Wenn es mehr geregnet hat, kann man das noch viel deutlicher erkennen“, weiß Tono Bertmaring, der direkter Anlieger der Quelle ist und dieses Gebiet so gut wie seine Westentasche kennt.

Auf Exkursion in der Vechtequelle: Anne Schürmann und Sohn Mats sind im flachen Wasser auf der Suche nach kleinen Tierchen, die sich unter Ästen, Steinen oder in den Pflanzen verstecken.

Um vom Bahnhof Darfeld aus zur Vechtequelle zu gelangen, spaziert Familie Schürmann aus Billerbeck in Begleitung von Rolf van Deenen vom örtlichen Heimatverein einige Hundert Meter über einen schmalen Schotterweg und über hölzerne Brücken. Mats rennt bereits vorweg. „Er freut sich immer, wenn er etwas Neues entdecken kann“, lächelt sein Vater Hendrik. Damit sollte er recht behalten – denn nicht nur seinen Kescher, auch sein Lupenglas hält er bereits in den Händen.

Rutschig ist das nasse Gras, das man einige Meter von der Straße aus hinab bis zum sogenannten „Quelltopf“ – ein Loch, das zur Hälfte von Steinen eingefasst ist – überqueren muss. „Hier ist alles richtig schön matschig“, hat Mats bereits festgestellt. Matsch – das ist sein Ding. „Am liebsten würde er den ganzen Tag darin spielen“, lässt seine Mutter Anne durchblicken. Dann geht es auf die Suche nach kleinen Tierchen: Gemeinsam im Mutter-Sohn-Team drehen die beiden Billerbecker einen großen Stein nach dem nächsten um – in der Hoffnung, kleine Blutegel finden zu können. „Die sehen wir regelmäßig, wenn wir in der Berkel unterwegs sind“, sagt Anne. Wenn es geht, versucht die kleine Familie jeden Tag an die frische Luft zu gehen. „Oft kommen auch Freunde mit, wenn wir auf Entdeckertour gehen“, sagt der Familienvater.

Zwar noch keine Blutegel, aber einige Wellhornschnecken hat Mats bereits in seinem Lupenglas gesammelt, das er etwa halbvoll mit Wasser gefüllt hat. Er krabbelt durch den schmalen Tunnel hinter der Quelle, wo er nicht nur wunderbar matschen kann, sondern wo er schließlich auch fündig wird: Mats ruft seine Mutter hinzu, gemeinsam sammeln sie einige Blutegel ein, die es sich unter einem Stein gemütlich gemacht hatten.

Immer wieder blubbert es zwischendurch aus der Erde. „Das ist ein Mergeluntergrund, auf dem ihr steht“, ruft Tono Bertmaring Mats und Anne zu. Früher, als viel Regenwasser aus der Umgebung in Richtung Vechtequelle floss, war diese häufig verdreckt, berichtet der Darfelder. Durch Renaturierungsmaßnahmen habe man das Quellgebiet aber wieder natürlich hergerichtet, „und jetzt sieht es wesentlich besser aus“, empfindet Bertmaring.

Das sehen auch Mats und Anne so, die sich mittlerweile in den Uferpflanzen umschauen. Was wird gesucht? „Ein Flusskrebs“, lautet die entschlossene Antwort von Mats. Es dauert eine Weile, aber plötzlich hält seine Mutter tatsächlich ein kleines Tier auf der Hand, das sie vorsichtig in den Becher von Mats setzt. Flott dreht der kleine Krebs darin seine Runden. „Bei trockenem und warmem Wetter sieht man hier auch regelmäßig Wasserläufer und im Frühjahr kommen gerne Enten vorbei“, nennt Bertmaring weitere Tiere, die an der Vechtequelle beobachtet werden können.

Am Ende ihrer kleinen Exkursion setzt Mats die gefunden Tierchen wieder ins Wasser. Und wer weiß, vielleicht wächst der kleine Flusskrebs noch ein wenig heran und lässt sich flussabwärts den 182 Kilometer langen Weg der Vechte bis ins Ijsselmeer treiben...

7 Rätselfrage: Gegenüber der Vechtequelle sind eine Sitzgruppe, eine Infotafel und ein Findling mit einem Hinweisschild zur Historie der Vechte zu finden. Wer stiftete diesen Findling?

| Im nächsten Teil am Freitag geht es um einen Besuch im Steinkauz-Revier in Billerbeck.