Unterkünfte spalten die Meinungen

Der zukünftige Umgang mit gemeindlichen Unterkünften für Geflüchtete sorgte im Rat mächtig für Zündstoff – und spaltete das Meinungsbild. Entsprechend knapp fiel auch die Mehrheit bestehend aus der CDU-Fraktion und Bürgermeister Christoph Gottheil für das Bestreben aus, die Unterkünfte an der Holtwicker Straße in Osterwick aufzugeben. Gegen dieses Vorhaben stellten sich die Fraktionen der Wählerinitiative Rosendahl (WIR), SPD, Grüne sowie das fraktionslose Mitglied Ralf Steindorf.

Mit dem mehrheitlich abgesegneten Beschluss geht ebenfalls einher, dass die Unterbringung der vor Ort lebenden Menschen zukünftig in „angemieteten, von der Gemeinde bereits erworbenen oder noch zu erwerbenden Wohnungen/Häusern“ erfolgen soll. Ein Neubau soll dabei auch für das neue Wohnbaugebiet „Haus Holtwick“ in Erwägung gezogen werden. Von einem Ersatz-Neubau in Osterwick werde derweil abgesehen – das knapp 3400 Quadratmeter große Areal soll stattdessen für Wohnbebauung ausgewiesen werden.

Hierbei handelt es sich allerdings zunächst um einen Vorratsbeschluss. So werden die aufgelisteten Ziele nur dann verfolgt, wenn in Holtwick durch eine Erweiterung des Wohnbaugebiets „Haus Holtwick“ oder an anderer Stelle im Ortsteil ein neues Wohnbaugebiet entsteht – und wenn in Osterwick mangels fehlender Flächen keine Möglichkeit für den Ausweis eines neuen Wohnbaugebiets besteht, wie dem Beschluss zu entnehmen ist.

Dass die Thematik überhaupt ins öffentliche Licht gerückt wurde, war Ergebnis eines Antrages der WIR-Fraktion. So sollte das Vorhaben ursprünglich im nichtöffentlichen Teil der Sitzung debattiert werden – eine breite Ratsmehrheit sprach sich aber für eine öffentliche Diskussion aus.

„Ziel ist es letztlich, einen kleinen Schritt in Richtung Wohnbebauung für Osterwick zu gehen“, erklärte der Bürgermeister zu Beginn der Beratung. Während in Holtwick und Darfeld zuletzt Wohnbaugebiete ausgewiesen wurden, hätte die Gemeinde für Osterwick noch nichts auf der Habenseite. Entsprechend könne der Ort so von der Erweiterung von „Haus Holtwick“ profitieren, erläuterte Gottheil seine Vorstellungen. Rückendeckung erhielt er aus den Reihen der CDU-Fraktion. „Der Zustand der Gebäude an der Holtwicker Straße ist ebenso wie die Wohnsituation nicht mehr die allerbeste. Der Standort ist prädestiniert für Innenverdichtung“, machte Fraktionsvorsitzender Guido Lembeck deutlich.

Kritik hagelte es vonseiten der WIR. „Es passt nicht zusammen, wenn die Öffentlichkeit um Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung von Geflüchteten gebeten wird, um daraufhin plötzlich eine Unterkunft mit 36 Bewohnern aufzugeben“, bemängelte WIR-Fraktionsvorsitzender Hartwig Mensing. Winfried Weber schlug in eine ähnliche Kerbe. „Vor Ort sollte weiterhin sozialgebundener Wohnraum ermöglicht werden“, forderte der Grünen-Fraktionsvorsitzende.

Gottheil plädierte unterdessen dafür, das Vorhaben im Kontext zu betrachten. „Derzeit sind etwa 420 ausländische Menschen in Rosendahl wohnhaft, untergebracht in etwa 70 Unterkünften, gleichmäßig auf alle Ortsteile verteilt“, schilderte er. Die 36 Personen an der Holtwicker Straße sollen dabei nicht vollzählig in einen potenziellen Neubau in Holtwick umgesiedelt werden, sondern auch auf andere Objekte aufgeteilt werden – Stichwort Entzerrung. Außerdem könne die Ausweisung von Baugrund in der Holtwicker Straße nur gelingen, wenn die gemeindlichen Unterkunft-Kapazitäten in Zukunft nicht an ihre Grenzen geraten – wobei man sich auch hier sozialgebundenen Wohnraum vorstellen könne. „Die sukzessiven Entwicklungen müssen wir abwarten. Das geht nicht einfach Tabula rasa“, merkte Lembeck an. Alle Ratsmitglieder konnten er und Gottheil damit allerdings nicht überzeugen.