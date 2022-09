Verein plant Sportflächen für alle

Der Sportverein Schwarz Weiß Holtwick will weiter wachsen – in Form von zwei Multifunktionsflächen, die nicht nur den Mitgliedern des Vereins, sondern allen Sportbegeisterten zugänglich gemacht werden sollen. Die Planungen dazu stellte der Vereinsvorstand bei seiner Generalversammlung vor.

Am Studio 1926 plant Schwarz Weiß Holtwick die Schaffung von zwei neuen Multifunktionsflächen.

„In den vergangenen Jahren sind viele Breitensportler dazugekommen“, stellt Schriftführer Sven Hirtz heraus. Vor allem in den Sommermonaten sind die Gruppen gern draußen unterwegs und absolvieren ihr Sportprogramm auf dem Rasen vor und neben dem Studio1926. „Erst stand die Idee im Raum, eine Freifläche zu schaffen, auf der unter guten Bedingungen Sport getrieben werden kann. Diese Idee haben wir dann weiter verfolgt“, erklärt Hirtz. Die Überlegungen, die zunächst vereinsintern und anschließend mit der Gemeinde angestellt wurden, münden nun in zwei Flächen: Auf einer, circa 10 mal 16 Meter groß und unmittelbar anschließend ans Studio, soll ein Tartanplatz angelegt werden, der als Gymnastikfläche genutzt werden soll. Auf diesem sollen zudem Basketballkörbe und Fußballtore Einzug halten. Auf einem etwas kleineren Platz direkt daneben sollen Geräte zum Training mit dem eigenen Körpergewicht aufgestellt werden – Calisthenics, wie es in Fachsprache heißt.

„Momentan sind wir damit beschäftigt, Anträge einzuholen“, informiert der Schriftführer. Anvisierter Baubeginn ist im kommenden Jahr. Auf Nachfrage zur Finanzierung der Anlage hielt sich Hirtz noch bedeckt. Er verriet aber, dass der Verein einen großen Teil selbst tragen werde. Zudem sollen Förderungen gewonnen und finanzielle Unterstützung bei der Gemeinde angefragt werden. Zeitnah soll das Thema in der Politik auf den Tisch kommen.

Neben Vorstellung der Pläne wurden in der Generalversammlung des Sportvereins langjährige Mitglieder geehrt. Fünf von ihnen wurden besonders hervorgehoben, die seit über 50 Jahren dem Verein die Treue halten (siehe Info-Box). Aufgrund der gewachsenen Mitgliederzahl von über 1400 ging ein besonderer Dank an die rund 120 Übungsleiter, die im Verein aktiv sind. Auch stellte der Vorstand ein neues Team für die Öffentlichkeitsarbeit vor, das die Außendarstellung des Vereins stärken soll.