Versammlungsstätte als Treffpunkt möglichst erhalten

Osterwick

(leg). Im Zuge des Neujahrsempfangs kam Bürgermeister Christoph Gottheil auch auf die Osterwicker Gaststätte „Haus Grüner“ zu sprechen. So geistern bereits seit längerer Zeit Gerüchte durch das Dorf, wie es mit der Gaststätte in Zukunft weitergeht. Wie Gottheil ausführte, werde die Familie Grüner zum 30. Juni 2023 schließen. Zugleich strebe sie einen Verkauf der Immobilie an. „Es stellt sich die Frage, welche Nachnutzung möglich ist“, heißt es in einem Schreiben des Bürgermeisters an sämtliche Osterwicker Vereine, Verbände, Organisationen und Nachbarschaften. Helfen soll dabei ein Informationsabend, der in Absprache mit der Eigentümerfamilie am Dienstag, den 24. Januar, um 19 Uhr im Saal der Gaststätte stattfinden wird.