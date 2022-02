Viehgitter soll Überflutung verhindern

75 Liter pro Quadratmeter seien es gewesen, sie beim Starkregen im Jahr 2013 binnen kürzester Zeit aus den Baumbergen herab auf Oberdarfeld stürzten. Die Folge: Die zwischen den Feldern und der Vechte liegenden Grundstücke mit privaten Gebäuden wurden überschwemmt. Um das in Zukunft zu verhindern, will die Gemeinde handeln. Jetzt haben sich zuerst der Ver- und Entsorgungsausschuss und dann der Bauausschuss mit der Problematik beschäftigt. Eine bereits im Vorfeld von der Verwaltung favorisierte Lösung soll nach zwei einstimmigen Vota weiterverfolgt werden: In Oberdarfeld soll ein Viehgitter über die gesamte Breite der Straße in den Boden eingelassen werden. Das Wasser soll so verrohrt und unterirdisch der Vechte zugeleitet werden.

Hochwasserschutzmaßnahmen in Oberfarfeld

Vor der Hausnummer 19 in Oberdarfeld soll in der Senke ein Viehgitter in die Straße eingelassen werden. So sollen bei Starkregen Wassermassen abgefangen und über Rohre unterirdisch in die Vechte geleitet werden.

Vor drei Jahren hat die Gemeinde das Planungsbüro U-Plan aus Dortmund damit beauftragt, ein Hochwasserschutzkonzept für den betroffenen Bereich anzufertigen. Dipl.-Ing. Christoph Wübbelt (Gemeinde) riss im Ver- und Entsorgungsausschuss die sechs herausgearbeiteten Lösungen des Büros kurz an. Diese reichten vom Ausbaggern des Hohlweges und Entfernen des Baumbestandes bis hin zur Tieferlegung einer Straße oder dem Einsatz einer Schlitzrinne. Er kam zu dem Entschluss, dass „eine Lösung mit Viehgitter letztendlich die einzige Möglichkeit ist, das Problem zu beheben“.

So soll nach Willen der Verwaltung und Politik nun ein solches Gitter auf der Straße Oberdarfeld in der Senke vor Hausnummer 19 zum Einsatz kommen. Das herabstürzende Wasser werde dort aufgefangen und über Rohre – 80 Zentimeter im Durchmesser – unter der Oberdarfelder Straße bis zur Unterführung geleitet, wo das Wasser in die Vechte fließt. Zu Buche schlagen würde diese Lösung mit 350 000 Euro. Von der Maßnahme betroffen sind die Grundstückeigentümer von Oberdarfeld 3 bis 19. Auf sie würden Kanalanschlussbeiträge zukommen (Summe circa 32 000 Euro).

Franz Schubert (WIR) plädierte dafür, dass zusätzlich ein Schutz durch Maßnahmen der Flurbereinigung getroffen werden könnten, etwa durch den Bau größerer Regenrückhaltebecken. Winfried Weber (Grüne) er

kundigte sich, ob den Landwirten der betroffenen Flächen eine Nutzung vorgeschrieben werden könne. Bürgermeister Christoph Gottheil nahm ihm den Wind aus den Segeln, da es ein großer Einschnitt in das Privatrecht und letztendlich auch in die finanzielle Auswirkung nach sich zöge. Heinrich Feldmann (CDU), Agraringenieur, bestätigte, dass es bei solch großen Wassermassen „egal“ sei, wie der Boden genutzt werde.

Zu Wort meldete sich auch ein Betroffener, der der Sitzung bewohnte. Er fasste zusammen, dass die ins Auge gefasste Lösung „viele Belange abdeckt“. Er richtete seinen Dank an die Verwaltung und wollte wissen, wie die zeitliche Planung sei. Handlungsfähig sei die Verwaltung theoretisch im April, da aber „dicke Maßnahmen“ wie der Bau des Regenrückhaltebeckens in Darfeld anstünden, sei ein Zeitpunkt jetzt noch nicht bestimmbar, so Gottheil. Die Fertigstellung werde sich dem Vernehmen nach wohl bis 2023 hinziehen. | Kommentar