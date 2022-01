„Viel Herzblut“ in ein besonderes Projekt

Holtwick

(leg). Spätestens seitdem der Gemeinderat eine Finanzspritze zugesagt hat, ist klar, worauf der Heimat- und Kulturverein Holtwick im neuen Jahr seinen Hauptfokus richten wird. So soll im Generationenpark der Neubau eines öffentlichen und barrierefreien WCs inklusive Abstellraum entstehen. „Das wird natürlich das Projekt sein, in das besonders viel Herzblut fließen wird“, kündigt Markus Stroot, 1. Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins, an.