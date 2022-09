Viele Erinnerungen wach geworden

Beim Videoabend der kfd Darfeld im Haus der Begegnung kamen Erinnerungen auf: Mit viel Lachen und Applaus wurden die gezeigten Szenen des Videos von den etwa 45 Frauen bedacht. Als humoriger Ersatz für den in diesem Jahr nicht stattfindenden bunten Abend zeigte die katholische Frauengemeinschaft Darfeld das Video vom Bunten Abend anlässlich des 100-jährigen Jubiläums. Das Video zeigte also die Akteure vor 20 Jahren, von denen einige auch anwesend waren. „Schön, dass ihr da seid“, begrüßte Marita Kortüm sie sowie alle weiteren Frauen.

Für eine annehmbare Qualität des Videos hatten Heinz Schwering und Guido Bertmer gesorgt, die das Video aufbereitet hatten. Auch das Rahmenprogramm mit Einführung von Ulla Banker in plattdeutscher Sprache, gefolgt von einem besinnlichen Text und dem fulminanten Finale, für das wieder einmal Heinz Schwering als Regisseur verantwortlich war, brachte richtig gute Laune in den Saal. So wie vor 20 Jahren war auch dieser Abend eine runde Sache und die Frauen waren sich während der Gespräche in der Pause und zum Schluss des Abends einig: „Es ist doch einfach schön, so olle Klamotten noch einmal zu sehen“, sagte eine Teilnehmerin lachend.

Ein solcher humorvoller Rückblick auch auf die Tradition der Bunten Abende reihte sich perfekt in die Feierlichkeiten dieses Jubiläumsjahres ein, wozu natürlich auch gut passte, dass die Erlöse aus Verzehr und Spende an die Aktion Sternenkinder und für die Delfintherapie für Josephine Wellner (wir berichteten) gespendet wurden.