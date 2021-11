Wie installiere ich eine App auf meinem Mobiltelefon? Wie schreibe ich eine SMS an meine Familie? Für viele sind das ganz einfache und alltägliche Dinge. Aber was ist mit den Personen, die sich zuvor noch nie so richtig damit beschäftigt habe? Denn besonders die ältere Generation kommt mit vielen Einstellungen und Funktionen von mobilen Geräten noch nicht unbedingt zurecht. Genau für solche Fragen und Probleme gibt es das digitale Dorfcafé im Altenheim der Stiftung zu den heiligen Fabian und Sebastian. Dorthin können Bewohner der Einrichtung, aber auch alle anderen Interessenten aus der Umgebung, jeden Mittwoch und Freitag zwischen 14.30 und 17 Uhr kommen, um Unterstützung im technischen Umgang zu bekommen (wir berichteten).

„Viele nutzen ihr Handy zu wenig“, erklärt Rolf Schöndorf. Er gehört zum Schulungsteam, das die älteren Herrschaften unterstützt. Neben ihm gibt es noch drei weitere Helfer: Louisa Heymann, Felix Wieczorek und Jan Heymann. Ihnen ist es wichtig, dass die Treffen nicht verpflichtend sind. Man könne bei einer Frage einfach das Dorfcafé besuchen. Das kommt auch bei den Rentnern gut an. „Ich finde es schön, dass ich auch unregelmäßig vorbeikommen kann“, freut sich eine ältere Dame aus Holtwick. Sie ist kürzlich zum digitalen Dorfcafé gekommen und hat sich von Schöndorf einige „Basics“ erklären lassen. „Jetzt gucken wir uns gerade an, wie ich online an die Angebote von Edeka komme“, erzählt sie. „Und ich möchte noch wissen, wie ich Fotos oder Videos per WhatsApp verschicke.“ Und schnell ist das Gewünschte angewendet. „Ziehen Sie den Bildschirm einfach nach unten, dann sehen Sie die App“, demonstriert der Experte. Außerdem zeigt er, indem er sein Handy mit einem großen Whiteboard verbindet, wie die Installation einer App funktioniert. „Denn das wissen viele Ältere nicht“, schildert Schöndorf.

Es sei eben von großer Bedeutung, dass die ältere Gesellschaft mit den modernen Techniken zurechtkommt und sie auch im Alltag regelmäßig anwenden kann. Vor allem, um in Zeiten der Coronapandemie mit ihren Familien in Kontakt zu bleiben.

Ein erstes Zwischenfazit, eine Woche seit Öffnung des digitalen Dorfcafés, falle durchaus positiv aus. „Für den ersten Aufschlag ist es ganz gut gelaufen. Es gibt einige, die sich schon ein wenig auskennen. Für viele ist das Ganze aber sehr ungewohnt“, betont Christoph Klapper, Leiter des Altenheims. „Wir wollen die Rentner nicht überfordern und werden auch spielerisch arbeiten.“ In der Pipeline stünden bereits Ideen wie Online-Bingo oder das Erstellen eines digitalen Fotoalbums.