Vierbeiner bringen konstante Einnahmen

Rosendahl

Sie sind ein treuer Weggefährte, ein Spielkamerad und bereichern das Leben vieler Menschen: Hunde. Wer gemeinsam mit einem oder mehreren der Vierbeiner zusammenwohnt, muss Hundesteuer zahlen. Die Höhe der Abgabe legt dabei jede Kommune selbst fest. Wie das Statistische Landesamt in dieser Woche berichtete, hat die Hundesteuer in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres so viel Geld wie noch nie in die Kassen der Kommunen gespült. Was müssen Hundehalter in Rosendahl zahlen? Und wie viel Geld nimmt die Gemeinde jährlich durch die Hundesteuer ein? Ein Blick in den Haushalt gibt Aufschluss.

Von Leon Seyock