Vogel zwitschert in die Planungen

Wie Bürgermeister Christoph Gottheil in der Sitzung nämlich informierte, sei im Rahmen einer Artenschutzbegehung innerhalb des 5000 Quadratmeter großen Planungsgebietes ein Steinkauz in der Obstbaumreihe erfasst worden. „Eine erfreuliche Nachricht für Tierfreunde, für die Verwaltung in diesem Fall aber eher weniger“, so Gottheil. So wird seitens der Gutachter davon ausgegangen, dass die Fläche nicht nur als Ruhestätte, sondern wohl auch zur Nahrungssuche genutzt wird. Das hat artenschutzrechtliche Relevanz. Bedeutet: Es muss eine Ausgleichsfläche als Ersatz-Revier her, um „den Steinkauz zum Umzug zu bewegen“, wie es der Bürgermeister formulierte. Und das in einem Verhältnis von 1:1, dazu muss der Ausgleich vor Beginn der Baumaßnahme erfolgen.

Diesbezüglich hat sich die Gemeinde bereits auf den Weg gemacht. Ein 4000 Quadratmeter großes Flurstück an der Gustav-Böcker-Straße soll mit Anlage eines Streuobst-Bestandes sowie mehrerer Hecken als neuer Lebensraum für die Eule dienen. Diese Fläche, die im Besitz der Gemeinde ist, war ursprünglich als Friedhofserweiterungsfläche gehandelt worden. „Das Bestattungsverhalten hat sich allerdings geändert. Für den Friedhof wird dieser Platz nicht benötigt“, erklärte Gottheil.

Zusätzlich soll als weiterer Ausgleich ein Wirtschaftsweg südlich der L 574, Höhe Bleck, mit Obstbäumen geschmückt werden. Bei dieser Maßnahme würden laut Bürgermeister „gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden“. Dank der Maßnahme könne so in großen Teilen auf den Erwerb von Ökopunkten verzichtet werden. Wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen ist, könne die besagte Ausgleichs-Anpflanzung bereits im Frühjahr 2023 erfolgen – vorausgesetzt, das Bauleitplanverfahren geht weiter voran.

Dem wird mit der Aufstellung des Bebauungsplanes als Grundlage für das weitere Verfahren Folge geleistet. Auf Hinweis von Winfried Weber (Grüne) bestätigte Raphael Wiesmann bereits, dass hier Maßnahmen gegen Hochwasser ebenfalls eine Rolle spielen. Bei Starkregenereignissen könne es auf dem abfälligen Gelände zu Überschwemmungen kommen. „Das haben wir auf den Schirm“, bestätigte der neue Fachbereichsleiter Planen und Bauen.