Vom Oberst zum König

Holtwick

Drei Jahre konnte das gesellige Schützenfest in der Holtwicker Bauernschaft Hegerort nicht stattfinden. So war der Wettstreit an der Vogelstange um die neue Königswürde des über 350 Mitglieder zählenden Vereins ausgesprochen gut besucht. Die Gelegenheit, den alten König Karsten Riermann nach dreijähriger Regentschaft auf dem Thron abzulösen, nutzte der Oberst der Hegerorter Schützen Bernd Eink und nach nur 122 Schüssen musste der Vogel aufgeben. Das Publikum war begeistert, noch in der Oberstuniform bekam Eink die Schützenkette umgelegt.

Von Christian Tiepold.