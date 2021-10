Vorfreude auf zweite Premiere ist groß

Die erste hat am 31. Oktober 2020 – wegen der Corona-Pandemie nur in kleinem Rahmen – stattgefunden. Eine weitere Aufführung folgte am 1. November. Danach ging damals nichts mehr - wegen des Lockdowns.

Umso mehr freut sich Stephan Schumacher auf die Wiederaufnahme am Freitag (5.11.) im Bahnhof Darfeld. Danach sind sieben weitere Aufführungen vorgesehen. Noch in guter Erinnerung sind Stephan Schumacher die intensive Probenarbeit im vergangenen Jahr und die Vorfreude auf die Spielzeit, die so jäh endete. Gemeinsam mit Elke Schulze Böving steht er nun bald wieder vor Publikum auf der Bühne.

Natürlich haben sich beide im Laufe dieses Jahres wieder sorgfältig auf die Aufführungen vorbereitet und viele Szenen aufgefrischt. In dem Zwei-Personen-Stück schlüpft Stephan Schumacher in die Rolle von Manni. Elke Schulze Böving spielt Chantal. Das Gangster-Pärchen träumt vom ganz großen Geld und einem sorgenfreien Leben und möchte dafür den ganz großen Coup landen. Beide rauben eine Bank aus und flüchten. Nach orientierungsloser Flucht landen sie zufällig in einem verlassenen Schuhdepot. Als sie ihre Beute zählen wollen, stellen sie fest, dass beim Bankraub einiges schief gelaufen ist. Die Kommunikation zwischen den beiden gestaltet sich kompliziert, es gibt viele Missverständnisse, die zu Verstrickungen führen.

Das Publikum im Bahnhof Darfeld darf sich entspannt zurücklehnen und die Krimi-Komödie von Sabine Misiorny und Tom Müller, der Stephan Schumacher und Elke Schulze Böving eine individuelle Note geben werden, in vollen Zügen genießen.

„Es war gut, dass wir das Stück im vergangenen Jahr bereits zwei Mal aufführen durften“, sagt Elke Schulze Böving. So habe man damals bereits die Probenarbeit erfolgreich abschließen und einen Eindruck davon gewinnen können, wie die Komödie beim Publikum ankommt. „Die Zuschauer waren alle begeistert“, erinnert sich Stephan Schumacher. Daran könnten sie nun anknüpfen. Auch diesmal sei die Vorfreude groß.

Jetzt beginnt die heiße Phase vor der Premiere am 5. November. Die Probenarbeit wird intensiviert. Die Bühne im Bahnhof Darfeld muss komplett neu aufgebaut werden. Diesmal sind maximal 60 Zuschauer bei jeder Vorstellung zugelassen. Normalerweise passen hundert Zuschauer in den Saal. „Es gelten die dann gültigen Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung“, teilt Schumacher mit. Bei den Aufführungen an den Sonntagen kann das Publikum Kaffee und Kuchen und kalte Getränke erwerben.

Stephan Schumacher freut sich darüber, dass Regisseur Erik Voß zugesagt hat, auch die eine oder andere Aufführung zu besuchen. Neben der Regiearbeit ist Voß auch als Schauspieler, Sprecher und Sänger tätig. Voß war unter anderem in Produktionen am Boulevard-Theater Münster, am Kammertheater Karlsruhe, Landestheater Schleswig, Stadttheater Herford sowie am Theaterschiff Bremen zu sehen.

0 Karten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro (Tageskasse: 15 Euro). Die Karten können bestellt werden unter Tel. 02543-9304717 (Scaena Mundos), per Mail mit Angabe von Vorstellungsdatum und Kartenanzahl an: post@scaena-mundos.de, bei billerbeck-ink Computer-Drucker Schmiedestraße 45 in 48727 Billerbeck, Tel. 02543-9318424, Schuh und Sport Neuhaus, Billerbecker Straße 4 in 48720 Rosendahl-Darfeld; Pot Still, Münsterstraße 4 in Billerbeck.