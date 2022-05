Vorfreude aufs Ankommen ist groß

Osterwick

Endlich ankommen – darauf freut sich Sylvia Kemper besonders. Sie ist die Leiterin des DRK-Kindergartens „Wunderland“, der aktuell aus zwei Interimseinrichtungen am Brink und am Droste-Hülshoff-Weg besteht. Wie bekannt ist, sollen die Kinder aus beiden Einrichtungen ab Sommer unter einem Dach in der neuen Kita im Wiedel betreut werden. „Wir haben schon damit begonnen, unseren Umzug vorzubereiten“, lächelt Kemper. In dem neuen Gebäude wird sie ein eigenes, kleines Büro haben, wo sie „endlich gebündelt alle Leitungsaufgaben“ erledigen kann. Die Kinder sollen nach einem offenen Konzept betreut werden.

Von Leon Seyock