Vorhang bleibt weiterhin zu

Osterwick

Den vergangenen Samstag hatte er eigentlich ganz anders verplant. „Normalerweise hätte man dann wieder dieses angespannte und nervöse Kribbeln im Körper gehabt“, erzählt Gregor Leutermann, Leiter der Spielschar in Osterwick. Immerhin wäre am Wochenende mit der Premiere des Stückes „Söök Kiärl för miene biätere Hälfte“ der Startschuss in die Theater-Saison gesetzt worden. Aber Pustekuchen.

Von Leon Eggemann