Votum pro Verdrängungslüftung

Es ist eine Kontroverse für sich. Die Fragestellung, welcher Nutzen von Lüftungsanlagen ausgeht, wird breit diskutiert – und die Meinungen gehen weit auseinander, nicht nur in der Wissenschaft und auf politischer Ebene, auch in den Schulen lokal vor Ort spalten sich die Meinungen. Der Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl hat diesbezüglich seine Entscheidung getroffen. Bei einer Enthaltung von Josefa Fleige-Völker (WIR) sprach sich dieser einstimmig für die Ausstattung der Klassenräume in den drei gemeindlichen Grundschulen sowie der Paulus-van-Husen-Schule mit sogenannten Verdrängungslüftungen aus. Diese kommen bereits am Legdener Standort der Paulus-van-Husen-Schule zum Einsatz und wurden durch den Ausschuss bei einem Ortstermin persönlich unter die Lupe genommen. Zuvor hatte die Fraktion der Grünen einen Antrag gestellt, auch die Rosendahler Schulen mit solchen Verdrängungslüftungen auszustatten.

„Eine Lösung für den Winter 2021/22 wäre eine Ausstattung nicht“, räumte Bürgermeister Christoph Gottheil ein. So habe die Installation in Legden drei Monate gebraucht. „Wir entscheiden also darüber, wie wir für die nächsten Winter ausgestattet sein wollen“, schilderte Gottheil.

Dabei steht die Gemeindeverwaltung einer Anschaffung eher kritisch gegenüber. Sie stützt sich in der öffentlich einsehbaren Sitzungsvorlage unter anderem auf die Untersuchungen von Professoren der Technischen Hochschule Mittelhessen. Diese kamen im Rahmen einer Informationsveranstaltung der Gemeinde Senden mit der Kommunalagentur NRW auf das Ergebnis, die Installation von Luftfiltern nicht zu empfehlen. Das regelmäßige Lüften, gesteuert durch CO2-Ampeln, bewirke einen besseren Schutz. Diese kommen bereits in der Gemeinde zum Einsatz.

Zudem beruft sich die Verwaltung auf Stellungnahmen des Umweltbundesamtes und der Kommission Innen-Raumlufthygiene (IRK). Laut diesen ist die Anschaffung von Luftreinigern in Klassenräumen dann sinnvoll, wenn kein ausreichender Luftaustausch in den Klassenräumen möglich ist. Die Räume der gemeindlichen Schulen sind aber mit vollständig zu öffnenden Fenstern versehen, Stoßlüften ist damit möglich.

Der Bürgermeister merkte noch an, dass sich Coesfeld und Gescher gegen eine Installation entschieden hätten, Billerbeck im Gegensatz dazu eine Ausrüstung durchführt. „Das Meinungsbild ist sehr heterogen. Es handelt sich hier ein Stück weit um eine Glaubensfrage, ob die Lüftungen helfen oder nicht“, fasste es Gottheil zusammen.

Nach einer Sitzungsunterbrechung und lebhaften Absprachen in und zwischen den Fraktionen fiel das Votum schlussendlich pro Verdrängungslüftungsanlagen aus. Wie der Bürgermeister grob einschätzte, fallen für die Ausstattung der insgesamt 28 Klassenräume Kosten in Höhe von 50 000 Euro an, Ausgaben für gegebenenfalls notwendige Elektroleitungen kämen noch hinzu. 7 Ob die Maßnahme letztendlich durchgeführt wird, entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23. Februar.