Was Opa Karl so alles mitkriegt

Zu Beginn begrüßte die Leiterin der Gruppe, Barbara Kloster, auch Mitglieder plattdeutscher Theatergruppen aus Coesfeld, Osterwick und Münster. Es war also auch Fachpublikum vor Ort. „Wir haben einen tollen Austausch und Kontakt mit den Niederdeutschen Bühnen im Umkreis“, freute sich Barbara Kloster im anschließenden Gespräch. An diesem Abend, der zweiten Premiere, die unter dem Motto „... auf zur nächsten Runde!“ stand, meinte sie in der Begrüßung: „Endlich können wir wieder tun, was wir am liebsten tun: Theater spielen und Spaß bringen!“ Und das gelang.

Die Zuschauer sahen ein temporeiches und witziges Stück um Opa Karl, der angeblich verletzt im Krankenhaus liegt, in Wirklichkeit aber putzmunter ist. So kann er aus dem Hintergrund besonders seiner sehr geizigen Schwiegertochter Magda, die zudem noch auf das Erbe spekuliert („Nur wer spart, kann auch was vererben.“), einige Überraschungen präsentieren. Alles nur, um ihren Geiz und ihre Gier ein wenig einzudämmen.

Das Inkognito hilft dabei sehr, oder, wie Opa Karl seiner Enkelin sagt: „Was man nicht alles mitkriegt, wenn man nicht mehr sein soll.“ Das alles natürlich in bestem Plattdeutsch und mit den vielfältigen Verwechselungen, die eine solche Komödie mit sich bringt.

Ob Opa Erfolg hatte, wird nicht verraten, wohl aber das gute Spiel der Schauspieler, das von einer begeisterten Zuschauerin an diesem Abend wie folgt beschrieben wurde: „Ein sehr lustiges Stück und wirklich tolle Schauspieler!“ Eine weitere Zuschauerin meinte zu Beginn des dritten Aktes mit einem Lächeln im Gesicht: „Dann wollen wir mal weiter genießen.“

Als zusätzliches Schmankerl gab es in der Pause Live-Musik. Am Premierenabend präsentierten zwei Mitglieder der Band „Ja Bitte“ die plattdeutschen Songs „Duorpkind“ und „Herrengedeck“. Dieser musikalische Leckerbissen passte perfekt und kam beim Publikum sehr gut an. Auch bei den noch folgenden Aufführungen wird „Ja Bitte“ für diese wunderbare Pausenunterhaltung sorgen.

7 Die weiteren Vorstellungstermine sind: Samstag, 4. März, um 20 Uhr; Sonntag, 5 März, um 15 Uhr (Seniorenvorstellung); Samstag, 11. März, um 20 Uhr; Sonntag, 19. März, um 18 Uhr; Freitag, 24. März, um 20 Uhr und Samstag, 25. März, um 20 Uhr; immer mit dabei ist die Kultband „Ja Bitte“, welche die Theatergruppe wieder musikalisch in der Pause begleiten wird.