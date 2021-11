Weihnachtliche Stimmung am Kirchplatz

In seiner mittlerweile vierten Auflage soll das Angebot des Adventsmarktes noch weiter ausgebaut werden. „Mit der Bücherei und der Tanzschule von Wiebke Schweizer haben wir zwei neue Partner dazugewonnen“, freut sich Frederik Deitert vom Organisationsteam. So sollen die Kinder der Tanzschule ab 19 Uhr nach der Abendmesse den Adventsmarkt mit einer kleinen Aufführung einläuten und für beste Unterhaltung sorgen. Ebenfalls die Stimmung in die Höhe treiben, wird die Billerbecker Band „Capo 3“, die sich mit einem Live-Auftritt angekündigt hat und so manchem Rosendahler schon vom Rudelsingen in der Grundschule bekannt sein dürfte.

Auch die jüngeren Besucher sollen nicht zu kurz kommen. „Wir veranstalten ein sogenanntes ,Kamishibai’ – das ist ein Erzähltheater, das ursprünglich aus Japan kommt“, verrät Siggi Wilkes vom Büchereiteam. Anschließend werde gemeinsam gemalt und gebastelt.

„Jeder kommt auf seine Kosten“, verspricht Deitert. Wie es sich für einen anständigen Adventsmarkt gehört, darf auch die Verpflegung mit Glühwein und Bier nicht fehlen. Wie in den Vorjahren kümmert sich die Landjugend um Würstchen, die Messdiener bieten Waffeln an. Darüber hinaus können sich Besucher an weihnachtlich geschmückten Ständen an den verschiedensten Bastel-Kreationen erfreuen. „Dazu gibt es einen Stand, an dem selbstgemachter Honig erworben werden kann“, ergänzt Deitert. Eine weihnachtlich untermalte Lichter-Show führt der Heimatverein in der Kirche durch. Wer also einen Tag vor dem ersten Advent so richtig in Weihnachtsstimmung kommen will, ist am Kirchplatz an der richtigen Adresse.