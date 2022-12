Weiterhin alle Schützen ins Boot holen

Es ist eine einschneidende und prägende Entscheidung, die sie getroffen haben. Daraus macht Präsident Martin Wilde kein Geheimnis. So haben die Allgemeinen Bürgerschützen Holtwick bei ihrer jüngsten Generalversammlung mehrheitlich beschlossen, den Festverlauf zu ändern. Das bedeutet im Klartext, dass das Vogelschießen nicht mehr wie üblich am Sonntag, sondern nun bereits am Samstag stattfinden wird. „Das waren intensive und langanhaltende Diskussionen, die wir geführt haben. Auch innerhalb des Vorstandes“, erklärt der Präsident auf AZ-Nachfrage.

Vorausgegangen war diesen Diskussionen ein Antrag aus den Reihen der Schützen: Dieser sieht vor, das Festprogramm nicht mehr von Samstag bis Montag, sondern stattdessen von Freitag bis Sonntag durchzuführen. „Ein Argument war unter anderem, die Kinder mehr in die Planungen einzubeziehen. Am Montag sind diese beim Familientag ja in der Schule“, so Wilde. Hinzukomme, dass der neue König und sein Throngefolge ihre Gäste besser am Samstag als am Sonntag einladen könnten. Im Vorfeld hatte sich der Vorstand hinsichtlich Festwirt und Musik für beide Varianten abgesichert. „Die Änderung hat also keine Auswirkungen auf unsere vertraglichen Situationen“, verrät Wilde.

Aus den durchaus angeregten Beratungen für und gegen eine Änderung ging dann letztendlich ein haarscharfes Ergebnis hervor: Mit 79 zu 72 Stimmen sprach sich eine minimale Mehrheit der Schützen dafür aus, mit einem veränderten Zeitplan einen neuen Schritt zu wagen. Für Bauchschmerzen sorgt das beim Präsidenten allerdings nicht. „Wir wissen natürlich ein Stück weit nicht, was jetzt im neuen Jahr auf uns zukommt“, räumt er ein. „Aber uns geht es jetzt vor allem darum, den organisatorischen Rahmen drumherum vorzubereiten.“

Der grobe Plan steht dabei bereits: Die Feierlichkeiten beginnen freitags mit dem Antreten zur Schützenmesse im Festzelt sowie der Polonaise mit Zapfenstreich, abends folgt der Königsball. Am Samstag als Haupttag schließt sich das Antreten der Kompanien, die Kranzniederlegung, die Parade vor dem alten König und das Vogelschießen an. Abends geht es dann mit der Parade vor dem neuen König, der Polonaise mit großen Zapfenstreich und dem Königsball weiter. Sonntag endet das Schützenfest mit dem Antreten zur Parade mit Ehrungen, dem Frühschoppenkonzert, dem Kinderschützenfest und dem Biervogelschießen.

Eines ist dem Präsidenten abseits davon ein besonderes Anliegen: „Angesichts des knappen Ergebnisses wollen wir selbstverständlich auch die Schützen mit ins Boot holen, die sich gegen einen veränderten Ablauf ausgesprochen haben“, betont Wilde. Es soll schließlich weiterhin ein Schützenfest für den gesamten Verein bleiben.