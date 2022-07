„Welle geht nicht spurlos an uns vorbei“

Die Kurve kennt seit Jahren nur eine Richtung: nach oben. Waren es im Jahr 2018 noch 18 Austritte aus der Kirche, die die Pfarrgemeinde Ss. Fabian und Sebastian notierte, stieg die Zahl in den Folgejahren auf 44, dann auf 46. Im vergangenen Jahr kehrten 70 weitere Gläubige der Kirche den Rücken. Und jetzt, sieben Monate nach Jahresbeginn, sind es schon 75 Rosendahler, die ausgetreten sind. „Wir merken das gewaltig. Die Welle geht auch an uns nicht spurlos vorbei. Der Trend ist klar zu sehen“, kommentiert Dirk Holtmann als Leitender Pfarrer die Zahlen.

In der vergangenen Zeit hätte bei vielen ein „Entfremdungsprozess“ eingesetzt, womit der Abstand zur Kirche immer größer geworden sei. Ereignisse wie das im Juni im Bistum Münster veröffentlichte Missbrauchsgutachten brächten dann das bekannte Fass zum Überlaufen, so die Annahme von Holtmann. Kommt es zu Austrittsgesprächen, frage er nicht nach den Beweggründen, die Kirche zu verlassen. „Manchmal erzählen sie es mir aber von sich aus. Und sie nennen immer Gründe, deren Ursprünge in höheren Instanzen liegen – und nicht in der seelsorgerischen Arbeit vor Ort“, erklärt Holtmann. „Das wäre wirklich schade, wenn es daran liegen würde.“

Die Gesamtzahl der Katholiken in der Kirchengemeinde Ss. Fabian und Sebastian liegt der aktuellen Mitteilung des Pfarrbüros nach bei 8212. Um 70 bis 100 Gläubige sinkt die Zahl jährlich, darin sind auch Veränderungen durch Weg- und Zuzüge oder durch Tod mit eingerechnet.

Erfreut zeigt sich der Leitende Pfarrer hingegen über die Kommunionen und Taufen: „Fast alle jungen Rosendahler nehmen an diesen Feierlichkeiten teil.“ Bei der Erstkommunion sind es im Schnitt 80 Kinder, bei der Firmung lag die Zahl in den vergangenen vier Jahren zwischen 60 und 120. Diese Schwankungen unterliegen den unterschiedlich starken Jahrgängen – genauso wie bei den Taufen. In der Pandemie mussten die Feiern unter besonderen Voraussetzungen stattfinden, umso mehr freue sich Holtmann, dass so viele daran teilgenommen haben.

Auch wenn das Gemeindeleben mittlerweile wieder „in die Gänge“ komme, habe das Soziale in der Pandemie sehr gelitten. Um trotzdem möglichst vielen Katholiken die Möglichkeit zu geben, sich die Kirche ins heimische Wohnzimmer holen zu können, hat die Gemeinde wöchentlich Gottesdienste online übertragen. „Dieses Angebot wurde und wird immer noch sehr gern angenommen“, sagt Holtmann mit Blick auf die Zahlen der Teilnehmer: Im Schnitt sind 250 Geräte zugeschaltet, „zu besonderen Anlässen wie Schützenmessen oder zu Ostern auch mehr.“

Das Missbrauchsgutachten

Im Juni veröffentlichte eine Historikerkommission ein Gutachten, in dem Missbrauchsfälle im Bistum Münster publik gemacht wurden. Rosendahl stehe nicht im Zusammenhang mit diesen Taten, so Dirk Holtmann. Auch die beschuldigten Geistlichen, die bekannt sind, hätten nicht in der Gemeinde gewirkt. Der Leitende Pfarrer betont, dass er immer ein offenes Ohr bei diesem Thema habe.