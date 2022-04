Wenn Kunst auf Wissenschaft trifft

Wie groß das Interesse an den Exponaten sein wird, ließ sich schon bei den ersten Vorbereitungsarbeiten erahnen. „Nach wenigen Minuten gab es schon die ersten Kaufanfragen von Fahrradfahrern, die hier am Bahnhof unterwegs waren“, lacht Künstlerin Martina Lückener. Ihre Kunstwerke sollen allerdings nicht verkauft, sondern im und rund um das Haus der Wissenschaft im Darfelder Generationenpark ausgestellt werden. Ab der Eröffnung am 22. April steht die Ausstellung mit dem Namen „Schattenkrampf“ der breiten Öffentlichkeit zur Besichtigung zur Verfügung. Im Mittelpunkt: das Mutterkorn.

Ausstellung „Schattenkrampf“ wird am 22. April am Bahnhof Darfeld eröffnet

„Bei Krankheiten im Mittelalter denken viele an die Pest oder die Cholera. Wir wollen mit der Ausstellung den Blick auf eine weitere fast völlig vergessene Bedrohung von damals richten“, erklärt Dr. Wilhelm Bauhus von der der Arbeitsstelle Forschungstransfer der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, die an der Ausstellung ebenfalls maßgeblich beteiligt ist. So hat der unscheinbare giftige Pilz, der vor allem Roggen befällt, in früheren Zeiten immer wieder für großes Leid gesorgt. „Wenn das Mutterkorn damals ins Brot gelangte, kam es zu starken Vergiftungen der Bevölkerung“, informiert Dr. Bauhus. Besonders betroffen war dabei zumeist die Landbevölkerung – Roggen war damals schließlich das Brot der ärmeren Bevölkerungsschicht. Diese wurde epidemieartig von den Krankheitsbildern des Mutternkorns heimgesucht. Zu den Symptomen zählten unter anderem Gefäßverengungen, das Absterben von Extremitäten und starke Krämpfe. In ihrer Not flehten die Vergifteten oftmals den heiligen Antonius als ihren Schutzpatron an. Nicht umsonst wird die Erkrankung auch Antoniusfeuer genannt.

Auf Grundlage dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse hat sich Martina Lückener für ihre Werke inspirieren lassen. Wie sie selbst sagt, setzt sie ihren Schwerpunkt auf die künstlerische Gestaltung von Schatten. So auch beim Thema Mutterkorn. „Konkret haben wir verschiedene Formen der Verkrampfungen künstlerisch mit Schattenfiguren dargestellt“, erklärt sie. Kombiniert werden die zahlreichen ausgestellten Schattenbilder mit umfassenden Informationen rund um das Mutterkorn – Kunst trifft auf Wissenschaft.

Ein – zunächst eher abwegiger Aspekt – ist dabei eine weitere Folge einer Mutterkorn-Vergiftung. So litten Betroffene auch unter Halluzinationen. So weisen die Alkaloiden des Pilzes den Stoff Lysergsäurediethylamid auf – im Volksmund besser bekannt als LSD. Ein Exkurs zur „Droge einer Generation“ ist ebenfalls Teil der Ausstellung. Wer besonders tief in die allumfassende Materie zum Thema Mutterkorn eintauchen will, kann im Bahnhof einen Katalog begleitend zur Ausstellung erwerben.

Ursprünglich sollte diese bereits im Jahr 2020 stattfinden, musste allerdings in Folge der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden. Nun kann mit „Schattenkrampf“ das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte vom Haus der Wissenschaft geschrieben werden. Dieses lockt seit 2011 zahlreiche interessierte Bürger in den Darfelder Generationenpark. „Pro Saison kann man schon mit bis zu 5000 Besuchern rechnen“, resümiert Alfred Eimers, der ebenfalls stark bei den Vorbereitungen der Ausstellung beteiligt ist. Entsprechend hofft er, dass die neuste Ausstellung ebenfalls viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. „Sie kann zu den Öffnungszeiten des anliegenden Bahnhofcafés ganz niederschwellig besucht werden“, so Eimers. Konkret ist die Ausstellung freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr sowie feiertags von 11 bis 18 Uhr geöffnet – bis in die Sommermonate hinein.