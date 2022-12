Wenn Zukunft auf Vergangenheit trifft

Wer das Autohaus Voss kennt, dürfte dieses vor allem mit einem Markenzeichen verbinden: Oldtimer. Immerhin tummeln sich auf dem Gelände am Breikamp in Darfeld zahlreiche schicke Schlitten. Karosserien der verschiedensten Marken lassen das Herz eines jeden Autoliebhabers höher schlagen. Geht es nach der Familie Voss können Besucher künftig nicht nur vor Ort in die Vergangenheit eintauchen, sondern zugleich auch den Blick in Richtung Zukunft werfen. „Wir haben Großes vor“, kündigt nun Ralf Voss an. Konkret will der Familienbetrieb ein Hightech-Zentrum für E-Mobilität errichten.

Das Autohaus Voss geht mit einem angestrebten Hightech-Zentrum für E-Mobilität einen Schritt in Richtung Zukunft. Dabei sind gleich drei Generationen in die Planungen des Familienbetriebes involviert: (v.l.) Niklas Voss, Jonas Voss, Ralf Voss, Architekt Dieter Bussmann mit den Skizzen zum Bauvorhaben sowie Senior Otto Voss.

Der erste Aufschlag hinter diesem Vorhaben resultierte aus einer Partnerschaft, die bereits seit mehreren Jahren besteht. „Wir arbeiten seit einiger Zeit mit der Deutschen Post zusammen“, informiert Voss. Konkret geht es dabei um Servicearbeiten an den gelben Scootern, die im näheren Umkreis unterwegs sind. Sprich: Machen die Fahrzeuge Probleme, liegt es an dem Betrieb, sie wieder auf die Straße zu bringen. Diese Zusammenarbeit wurde kürzlich noch weiter ausgebaut. „Seit Oktober sind wir im Postleitzahlgebiet 48 und 49 für die zentrale Unfall-Instandsetzung der Street-Scooter verantwortlich“, verrät Ralf Voss. Dazu zählt unter anderem auch, die Hochvolt-Akkus der gelben Flitzer instand zu setzen. Damit ist das Autohaus eine von elf Werkstätten in der ganzen Bundesrepublik, die sich diesem Auftrag angenommen hat.

Die zugenommene Nachfrage birgt allerdings auch Schattenseiten: Aufgrund der erhöhten Auftragslage reichen die Räumlichkeiten längst nicht mehr aus. Eine Lösung haben sie bereits vor Augen. Dort, wo derzeit noch die Corona-Teststation Platz findet, soll im kommenden Jahr das Hightech-Zentrum aus dem Boden gestampft werden – entworfen von Architekt Dieter Bussmann aus Osterwick. „Sollte der Bedarf an Corona-Testungen dann weiterhin vorhanden sein, wird die Station auf die andere Straßenseite verlagert“, versichert Ralf Voss. Währenddessen soll auf dem Autohaus-Gelände die angestrebte Halle auf 666 Quadratmetern über zwei Ebenen entstehen. „Wir warten aktuell noch auf die Baugenehmigung. Wir hoffen darauf, im Frühjahr starten zu können und den Bau bis zum 9. September fertigzustellen“, blickt der Darfelder voraus. Genau dann ist immerhin der Mercedes-Benz-Deutschlandclub zu Gast.

Verwendung finden soll das Hightech-Zentrum längst nicht nur für die Scooter der Deutschen Post. „Wir wollen einen Schritt weiter gehen“, erklärt Niklas Voss, der gemeinsam mit Bruder Jonas ebenso wie Voss-Senior Otto in die Planungen involviert ist. Vielmehr sollen auch Akkus aus klassischen Elektroautos künftig in Darfeld wieder auf Trab gebracht werden. „Nach aktueller Gesetzeslage ist es so, dass bei einem Unfall eines E-Fahrzeuges auch der Akku ausgetauscht werden muss. Das kann schnell 7000 bis 35 000 Euro kosten“, berichtet Ralf Voss. Das führt zu massiven Kosten bei Versicherungen – und letztendlich auch beim Endverbraucher.

Dieser Problematik wollen sie die Stirn bieten. „Die kritischen Akkus sollen bei uns vor Ort ausgebaut, zerlegt und auf ihre Funktion und Fahrsicherheit geprüft werden. Zusätzlich wollen wir Gutachten erstellen, ob die Akkus weiterverwendet werden können“, zählt Voss auf. Er geht davon aus, dass so ein Großteil der ehemals „beschädigten“ Akkus so wieder in die Autos eingesetzt werden kann – was kostentechnisch einen enormen Unterschied mache.

Sollten diese nicht mehr funktionsfähig sein, hat die Familie auch hier eine sinnvolle Lösung parat. „Im Schadensfall können die Akkus aufgrund ihrer hohen Brandlast nicht so einfach entsorgt werden. Deswegen können sie auch nicht einfach quer durch Deutschland transportiert werden, da das Brandrisiko einfach zu hoch ist“, betont Voss. Ein Ansatz könnten hier mobile Lkw sein, die die Akkus zerlegen, um sie im Anschluss als ökologische Maßnahme zu recyceln.

Läuft alles nach Plan klopft die Zukunft in Kürze an der Darfelder Tür an. Neue Technologien stehen dann auf der einen Seite, historische Oldtimer auf der anderen. „Dazu haben wir drei Familien-Generationen unter einem Dach vereint. Das wird spannend“, ist Otto Voss überzeugt. Spannend, ohne Zweifel. So lässt es sich wohl am besten beschreiben, wenn richtungsweisende Zukunft auf geschichtsträchtige Vergangenheit trifft.