Westfalia-Familie nähert sich der 100

Exakt 62 Tage sind es noch, dann bricht für Westfalia Osterwick ein ganz besonderes Jahr an. „Der Countdown läuft, so langsam beginnt schon das Kribbeln im Bauch“, erzählt Dieter Wilger, 1. Vorsitzender des Sportvereins. Tag für Tag nähert sich die Westfalia-Familie nun der magischen 100. Das große Jubiläum steht an. Um die Vorfreude auf den runden Geburtstag nicht nur einzuläuten, sondern auch weiter anzuheizen, wurde nun das Logo für die Feierlichkeiten 2023 vorgestellt. Im Westfalia-Stadion haben zwei Banner bereits ihren Platz gefunden. „Dann sieht künftig jeder, dass bei uns für das nächste Jahr etwas in der Mache ist“, betont Wilger.

Der Entwurf für das Jubiläumslogo stammt aus den eigenen Reihen. „Celine Büning hat den ersten Entwurf gestaltet. Nina van Deenen hat sich diesem dann angenommen und ihn weiter verfeinert“, berichtet Daniel Kramer, der als Fußballabteilungsleiter Teil des insgesamt 22-köpfigen Jubiläumsausschusses ist. Dieses ist bereits seit geraumer Zeit aktiv. „Seit eineinhalb Jahren, genauer gesagt, laufen im Hintergrund die Vorbereitungen“, erklärt Wilger. Ein grober Rahmen für das gesamte Festprogramm steht, nun gehe es nach und nach in die Details, wie er ergänzt. Allzu viel wollen die Westfalia-Verantwortlichen allerdings noch nicht verraten. „Das Hauptwochenende unseres Jubiläums wird an dem Wochenende rund um den 19. und 20. August über die Bühne gehen“, lässt sich dem 1. Vorsitzenden zumindest eine kleine Nuance entlocken.

Etwas offener kann der Ausschuss dagegen über eine andere Aktion berichtet. So soll es noch zum diesjährigen Weihnachtsfest ein umfangreiches Angebot an Artikel bei Neuhaus in Darfeld geben. „Natürlich mit Bezug zu unserem Jubiläum“, betont Tobias Wiggers. Unter den Artikeln tummeln sich unter anderem Pullover, T-Shirts und Trainingsanzüge. Aber auch auf Ausgefallenes wie Badelatschen dürfen sich die Westfalia-Mitlieder freuen. „Details folgen. Es ist also einiges im Gange“, lächelt Wilger. Was sich die Verantwortlichen noch haben einfallen lassen? Die Westfalia-Familie darf gespannt sein...