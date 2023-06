Wettergott sorgt noch für Verzögerung

(leg). Seit Anfang des Jahres 2022 ist von ihm die Rede, nun kommt im wahrsten Sinne des Wortes Bewegung in die Sache: Es tut sich etwas am geplanten Bolzplatz am Osterwicker Wiedel-Wald. Vor geraumer Zeit wurde die circa acht mal 20 Meter große Fläche bereits ausgehoben. „Die Aufträge für die Bodenarbeiten sowie für die Zaunanlage wurden bereits vor einigen Wochen erteilt“, erklärt Bürgermeister Christoph Gottheil auf AZ-Nachfrage. Ursprünglich sollten die Bodenarbeiten im Laufe dieser Woche so richtig losgehen, der Wettergott spielt allerdings nicht mit.

Möglichst bald sollen Kinder und Jugendliche am Wiedel-Wald die Fußballschuhe schnüren können: Der geplante Bolzplatz soll in den kommenden Wochen fertiggestellt werden.

So ist nun eine brandaktuelle Information der Gartenbaufirma ins Rathaus geflattert. „Wegen der heißen Witterung hat man die Verlegung des Rollrasens zeitlich ein wenig nach hinten geschoben“, so Gottheil. Er hoffe, die Firma lasse die Gemeinde nicht unnötig warten, wenn die Temperaturen wieder runtergehen und es vielleicht auch mal wieder ein wenig regnet. Hier ist also noch etwas Geduld gefragt. Ähnlich sieht es wohl bei dem genauen Zeitpunkt für die Lieferung der Zaunanlage aus. Dieser steht noch nicht fest. „Stichwort: Lieferschwierigkeiten“, informiert der Bürgermeister. Dennoch hoffe er weiterhin auf eine zügige Umsetzung. Übrigens: Wie Gottheil im jüngsten Planungs-, Bau- und Umweltausschuss ergänzte, würden die Tore in den Zaun integriert werden. „So nutzen wir den maximalen Platz aus“, schilderte er.

Die Finanzierung des Bolzplatzes erfolgt aus einem Förderprogramm für Sportstätten. „Wir selbst mussten wie alle übrigen Kreiskommunen über den Kreissportbund zentral den Antrag stellen. Die Förderzusage kam erst im März 2023“, wie der Bürgermeister betonend hinzufügt. Erst danach sei der Gemeinde die Ausschreibung und die Vergabe von Aufträgen möglich gewesen – was die zeitliche Verzögerung erkläre.

Derweil kommen die Häuslebauer am künftigen Sebastianweg gegenüber des Osterwicker Friedhofes stetig voran. Das Wohngebiet, das in der Vergangenheit bekanntlich als ursprüngliche Friedhofserweiterungsfläche jahrelang als Bolzplatz genutzt wurde, nimmt immer konkretere Strukturen an. Nun will die Gemeinde am neuen Bolzplatz nachlegen, damit vor Ort bald dann die Fußballschuhe geschnürt werden können. „Ich hoffe, dass der Platz in ein paar Wochen fertiggestellt sein wird“, schaut Gottheil voraus.