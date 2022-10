„Wie ein kleines Oktoberfest“

Darfeld

Das Herbstfest des Fördervereins Generationenpark zum Saisonabschluss hatte jetzt viele Freunde des Bahnhofs eingeladen, ein musikalisches Wochenende zu verbringen. Erster Vorsitzender Jürgen Farwick resümierte am Sonntagmorgen: „Das Wetter war zwar etwas durchwachsen, was einige davon abhielt zu kommen, aber eigentlich sind wir trotz allem mit der Resonanz an beiden Tagen zufrieden.“

Von Martina Hegemann