Wie es um die Musik bestellt ist

Nein, komplett nehmen lassen wollten sich die Musiker der Musikkapelle Holtwick die Stimmung des Schützenfestes nicht. Auch wenn das Fest der Bürgerschützen – das im Juni dieses Jahres hätte stattfinden sollen – bekanntermaßen ausgefallen ist, zog eine kleine Abordnung der Kapelle durch Holtwick und ließ so ein wenig Schützenfest-Flair aufkommen. „Das war eine der wenigen, kleinen Veranstaltungen, die in diesem Jahr überhaupt stattfanden“, sagt Christin Nowak, Schriftführerin der Musikkapelle Holtwick, auf Nachfrage. Nicht anders lief das Jahr beim Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Rosendahl: „Wir haben im September zwei Märsche durch Darfeld gemacht, um Spendengelder für die Flutopfer zu sammeln. Das wars“, berichtet Vorstandsmitglied Jan Caspers.

Der Spendenmarsch an zwei Wochenenden im September war einer von zwei Auftritten des Musikzuges Darfeld in diesem Jahr. Die Hoffnung darauf, dass Schützenfeste in 2022 wieder stattfinden können, ist groß.

In Zeiten, in denen Kontaktbeschränkungen lange den Alltag bestimmt haben und demnach nicht gemeinsam geprobt werden konnte, war Kreativität gefragt. „Einmal haben wir online eine große Gesamtprobe mit rund 50 Musikern durchgeführt“, erinnert sich Nowak zurück. Der Dirigent und der Vorstand hatten diese Probe der besonderen Art vorbereitet, was erstaunlich gut funktioniert habe. „Das war etwas ganz Neues und endlich hatte man mal wieder Gesichter vor den Augen.“ Schön sei auch ein Open-Air-Konzert gewesen, das die Musikkapelle Holtwick im September auf dem Schützenfestplatz im Brock spielte. Dort haben sie „in lockerer Atmosphäre“ einige Stücke gespielt, die eigentlich für das ausgefallene Jahreskonzert im Frühjahr 2020 vorgesehen waren.

Bereits im zweiten Jahr brachen nun Konzerte und Feste weg, was sich auch finanziell bemerkbar macht. Laufende Kosten, neue Uniformen und auch die Musikausbilder und Dirigenten: „All das musste natürlich weiterhin bezahlt werden“, berichtet Christin Nowak weiter. Umso dankbarer sei die Musikkapelle deshalb für Spenden, die von den örtlichen Banken, der Gemeinde, der Bürgerstiftung und auch von Privatpersonen kamen.

Gleiches betont auch Jan Caspers für den Musikzug Darfeld: „Die Spenden haben uns gut durch das Jahr geholfen, und jetzt hoffen wir, dass wir in 2022 wieder selbst Geld mit Konzerten und Schützenfesten einnehmen können.“ Auf sechs Festen sorgt der Musikzug normalerweise für beste Stimmung, „das ist schließlich unsere einzige Einnahmequelle“, sagt das Vorstandsmitglied. Einen kleinen Obolus hat der Musikzug im Juli bekommen, als die Schützenbruderschaft Osterwick gemeinsam mit Gerburg Sengenhorst von der Altdeutschen Pilsstube einen „Pop-up-Biergarten“ im Schützenbusch ins Leben rief. „Da haben wir draußen gespielt, und wir haben uns genauso gefreut wie die Besucher“, erinnert sich Jan Caspers zurück.

Einen zweiten und gleichzeitig den letzten Einsatz in diesem Jahr hatte der Zug dann einige Wochen später, als die Musiker an zwei Wochenenden durch Darfeld marschierten und letztendlich 4000 Euro für die Flutopfer sammelten.

Neben den Schützenfesten sind auch zahlreiche Proben in Gemeinschaft ausgefallen. „Im Sommer haben wir uns manchmal bei Mitgliedern getroffen, die einen großen Hof haben“, berichtet der Darfelder. Dort gab es dann „Hofproben“ an der frischen Luft, „im Herbst sah das aber auch schon wieder anders aus, weil es ja abends noch hell und einigermaßen warm sein musste“.

Alle Hoffnungen setzt der Musikzug nun auf die kommende Schützenfest-Saison. „Die geht im Mai mit dem Fest auf dem Brink in Coesfeld los“, blickt Jan Caspers voraus. „Stand jetzt sollte das machbar sein“, hofft er. Bei den Holtwicker Musikern steht in 2022 wieder das große Jahreskonzert auf dem Plan, das alle zwei Jahre durchgeführt wird. „Aber weil Corona uns leider weiter in fester Hand hat, werden wir nichts Großes planen können“, bedauert Christin Nowak. Eine Alternative hat die Musikkapelle aber schon im Kopf: „Wir möchten gerne noch einmal ein Open-Air-Konzert veranstalten und hoffen, dass das geht“, sagt die Schriftführerin. Und die Schützenfeste? „Das steht natürlich noch in den Sternen.“