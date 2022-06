Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert, haben die Freunde der französischen Partnergemeinden Entrammes, Forcé und Parné-sur-Roc und ihre deutschen Gastgeber aus Rosendahl nach der zweijährigen Pause am eigenen Leib erfahren. „A la prochaine – bis zum nächsten Mal“ hieß es unter Tränen des Abschieds, als sich die Gäste auf die Rückreise in die rund 900 Kilometer entfernte Mayenne aufmachten. Mit an Bord blieben selbstverständlich die Erinnerungen an ein ereignis- und lehrreiches langes Wochenende zu Christi Himmelfahrt und die warmherzige Gastfreundschaft im Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung.

Vorbei ist das 50-jährige Jubiläum des Partnerschaftsvereins damit aber noch lange nicht: Im kommenden Jahr werden unter dem Motto „Wir bauen am grünen Haus Europa“ die Festivitäten fortgeführt. Dann machen sich nämlich die Rosendahler auf den Weg in die Partnergemeinden. Das Vereinslied „Mains dans la main“ (Hand in Hand) wird die deutsch-französischen Freunde auch dann wieder begleiten. Ihre Zeichen haben die Mitglieder des Partnerschaftsvereins in Rosendahl jedenfalls gesetzt: Die eingerichtete Erinnerungsstätte des Trappistenklosters, das die Deutschen und Franzosen historisch miteinander verbindet, wie auch die Skulptur der sich freundschaftlich greifenden Hände am Rathausvorplatz in Osterwick hinterlassen – für alle zugänglich – bleibende Eindrücke, die im Zeichen der tiefen Verbundenheit stehen.

„Es war eine total tolle Stimmung die ganzen Tage über – wir hatten natürlich auch Glück mit dem Wetter. Aber die Leute haben nach drei Jahren Abstinenz und Pandemie wirklich neu zu schätzen gelernt, was für eine tolle Partnerschaft wir haben“, schaut Monika Klein, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, zurück. Sie spricht von einer ehrlichen Wiedersehensfreude. „Und ich glaube, wir haben es geschafft, die neuen Familien mit einzubeziehen und zu begeistern. Viele haben mir versprochen, auf jeden Fall im nächsten Jahr dabei zu sein. Selbst unsere Helfer von außerhalb des Partnerschaftsvereins haben die Stimmung gespürt und bewundert“, zieht Monika Klein ein mehr als positives Fazit.