Wiederaufbau an gleicher Stelle geplant

Holtwick

Wo sich zuletzt noch eine Eingangstür befand, gewährt eine verbarrikadierte Fassade aktuell erst einmal keinen Durchgang mehr. Zehn Tage ist es mittlerweile her, dass unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Niederlassung der VR-Bank Westmünsterland in Holtwick gesprengt haben – und damit ein Bild der Zerstörung hinterließen. So hatten die Auswirkungen der Sprengung ein solches Ausmaß, dass die Filiale komplett zerstört wurde. „Zunächst sind wir sehr erleichtert, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind,“ stellt Matthias Entrup, Vorstand der VR-Bank Westmünsterland, nun nach der ersten Schadenaufnahme fest. Die Kreispolizeibehörde befindet sich indes weiterhin mitten in den Ermittlungen. „Wir gehen noch immer sehr stark davon aus, dass es sich um holländische Täter handelt“, erläutert Pressesprecherin Britta Venker auf AZ-Nachfrage. Immerhin seien die drei bis vier Männer mit einem Auto mit niederländischem Kennzeichen vom Tatort geflüchtet. Trotz des Ausmaßes der Zerstörung gelang es ihnen dabei allerdings nicht, Bargeld aus dem Automaten zu entwenden.

Von Leon Eggemann