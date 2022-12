Windenergie im Blickpunkt

Auf der Horst in Osterwick sollen zwei Windenergieanlagen entstehen. Dieses Bestreben hat die Bürgerwind Kley GmbH & Co. KG nun in der jüngsten Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vorgestellt. „Konkret planen wir zwei Windräder, die jeweils 245 Meter hoch sind und eine Leistung von 6,8 Megawatt vorweisen“, schilderte August Rietfort aus Stadtlohn stellvertretend für die Investorengruppe. Diese schließt sich aus 22 gleichberechtigten Gesellschaftlern zusammen, von denen 19 im umliegenden Bereich der angestrebten Anlagen wohnen.

Ein Angebot zur Beteiligung wurde dabei jedem Anwohner gemacht, der sich im 1000-Meter-Radius der Standorte befindet. Der Großteil hat diese Möglichkeit in Anspruch genommen. „80 Prozent der Anwohner sind mit dabei. Von denjenigen, die sich nicht beteiligen wollten, haben wir zudem keine Gegenwehr gegen das Projekt erfahren“, informierte Rietfort. Wie er ausführte, seien alle notwendigen Gutachten bereits in Auftrag gegeben worden und lägen zum Teil bereits vor. Auf die Frage von Berthold Abbenhorst (CDU), ob man sich eine Beteiligung am Bürgerwindpark seitens der Gemeinde vorstellen könne, trat Riethort zunächst noch auf die Bremse. „Wir stellen uns diesem Vorschlag nicht quer, aber wir sollten zunächst die wirtschaftlichen Voraussetzungen kennen“, bat er um Geduld. Ehe ein Genehmigungsantrag an den Kreis Coesfeld gestellt werden kann, muss die Gemeinde zunächst ebenfalls ihr Okay geben, erklärte derweil Bürgermeister Christoph Gottheil.

Auch auf ganz großer Bühne ist die Windenergie in aller Munde: Immerhin strebt die Bundesregierung eine Windenergie-Offensive an. Ziel ist es, bis 2030 den Strom aus erneuerbaren Energien zu verdoppeln. Dabei helfen soll das „Wind-an-Land-Gesetz“, das am 1. Februar 2023 in Kraft tritt. „Ziel ist die Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie“, informierte Raphael Wiesmann noch vor den Ausführungen der Bürgerwind Kley GmbH & Co.KG. So sollen bis 2032 zwei Prozent an Landesfläche auf Länderebene für Windkraft ausgewiesen werden. Was das konkret für die Gemeinde bedeutet, konnte der Fachbereichsleiter Planen und Bauen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wie der prozentuale Anteil an ausgewiesenen Flächen derzeit in Rosendahl derzeit darstellt, konnte von der Verwaltung ebenfalls nicht konkret beantwortet werden. In diesem Zusammenhang verwies der Bürgermeister allerdings auf die viereinhalbfache Energie-Autarkie, die die Gemeinde beim Ökostrom im Jahr 2020 erzielte. Geht es nach der Bürgerwind Kley GmbH & Co. KG soll diese Bilanz weiter aufgehübscht werden.