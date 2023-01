„Wir bewegen uns auf hohem Niveau“

Ewald Homann ist zufrieden. „Wir können uns durchaus glücklich schätzen, dass uns die Rosendahler mit dem Blutspenden die Treue halten“, sagt der Geschäftsführer des DRK-Ortsvereins in Rosendahl. Zwar gehe – so ist es seit Jahren der bundesweite Trend – auch in Rosendahl die Zahl der Spenden zurück. „Wir bewegen uns aber immer noch auf einem hohen Niveau, das wir gut halten“, äußert sich Homann auf AZ-Nachfrage.

Ein Blick in die Zahlen: Im vergangenen Jahr nahmen 1797 Rosendahler das Angebot des DRK wahr. Im vergangenen Jahr waren es mit 1841 rund 50 Spender mehr. „Auch wenn die Zahl leicht gesunken ist, ist die Anzahl der Erstspender gestiegen“, freut sich Homann – von 75 in 2021 auf 85 im vergangenen Jahr. „Damit können wir durchaus zufrieden sein“, resümiert der Geschäftsführer. Im Zusammenhang mit der Einwohnerzahl der Gemeinde gesehen stehe Rosendahl gut da, „vor allem im münsterlandweiten Vergleich können wir uns sehen lassen.“

Dennoch sei Blut in den Krankenhäusern weiterhin Mangelware. Zwischenzeitlich sei die Nachfrage nach den Reserven leicht gesunken: „Wegen der Pandemie wurden immer wieder Operationen verschoben, sodass weniger Reserven benötigt wurden“, erklärt Ewald Homann. Dadurch, dass aber nun wieder vermehrt Operationen nachgeholt und durchgeführt werden, steige die Nachfrage nach Blutreserven wieder an. „Blutspender sind Lebensretter. Es ist ein tolles Ehrenamt, was jeder Einzelne zugunsten von notleidenden Menschen ausführt“, bedankt sich Homann im Namen des gesamten Ortsverbandes bei allen Spendern, die regelmäßig den lebenswichtigen Saft abgeben. Unter den Spendern gibt es auch einige Rosendahler, bei denen Homann die Blutspende als „ein Stück weit Lebensleistung“ betitelt. Im vergangenen Jahr hat das DRK nach der Corona-Pause mehrere Rosendahler geehrt – darunter sogar für das 175. Mal Blutspende. Homann: „Das ist schon eine beachtliche Leistung.“

In diesem Jahr geht es schon morgen und übermorgen weiter mit der Blutspende: Das DRK lädt in die Nikolaus-Grundschule ein. Anfang Februar stehen dann auch die nächsten Termine in Darfeld, Osterwick und Höven an. Einmal im Quartal ist der DRK-Ortsverband in jedem Ortsteil zugegen und bietet die Blutspende an. „Wir hoffen, dass uns die Rosendahler auch in diesem Jahr die Treue halten“, wünscht sich Homann, und formuliert ein ins Auge gefasstes Ziel: „Es wäre schön, wenn das Spendenniveau, auch im Hinblick auf die Erstspender, in diesem Jahr etwa gleichbleibt.“ 7 Neben den Blutspendern sind immer auch ehrenamtliche Helfer, die im Hintergrund agieren und die Aktionen erst möglich machen, gesucht. Wer Interesse hat, kann das DRK bei den nächsten Blutspende-Terminen ansprechen oder direkt Kontakt mit dem Vorstand aufnehmen. | www.drk-rosendahl.de