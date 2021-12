Ob sie an den Haustüren singen oder nicht, das bleibt ihnen selbst überlassen. „Es ist aber einfach ein tolles Bild, wenn die Sternsinger vor der Haustür stehen. Wir müssen einfach wieder was tun, und auch die Kinder sind motiviert und freuen sich schon“, berichtet Pastoralreferentin Reinhildis Lösing. In Osterwick, Darfeld und Höven werden am Samstagmorgen (8. Januar) die Heiligen Drei Könige von Haus zu Haus ziehen und den Segen überbringen. In Holtwick hat sich das Vorbereitungsteam frühzeitig dazu entschieden, die Aktion wegen der Corona-Situation abzusagen.

Trotz einiger Einschränkungen haben die Sternsinger zu Beginn des Jahres den Segen in die Rosendahler Häuser gebracht. Sie haben Spendentüten verteilt, die anschließend in den Kirchen abgegeben werden konnten. Am 8. Januar ziehen die Sternsinger in Osterwick, Darfeld und Höven wieder um die Häuser und überbringen den Segen persönlich.

„Das Team hat es sich nicht leicht gemacht, aber die Bedenken aufgrund der pandemischen Entwicklung überwogen letztendlich“, berichtet Lösing. Dort werden in der kommenden Woche Spendentüten mit Aufklebern und Informationen verteilt – so wie es in diesem Jahr in gesamt Rosendahl gemacht wurde. Die Tüten können dann in der Kirche abgegeben werden.

Um die Aktion in den anderen Ortsteilen durchführen zu können, werden die Sternsinger an den Haustüren nach dem Anklingeln ausreichend Abstand halten, „außerdem werden alle Kinder, bevor sie losziehen, zur Teststation geschickt. Egal, ob sie geimpft sind oder nicht“, betont die Pastoralreferentin, bei der alle Fäden für die Sternsinger-Aktion zusammenlaufen. Beispielsweise werden die Sternsinger in diesem Jahr nicht das Seniorenheim in Osterwick betreten, „sie laufen um das Haus herum und suchen nach Plätzen, wo sie den Segen überbringen und eventuell singen können. So sorgen wir für ausreichend Sicherheit“, informiert Reinhildis Lösing weiter. Die Aktion läuft in diesem Jahr unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Damit soll auf die Gesundheitsversorgung von Mädchen und Jungen in Afrika aufmerksam gemacht werden.

Wer sich aus Rosendahl am 8. Januar anschließen möchte, kann sich noch bei Lösing unter Tel. 02547/93358313 melden. Sie teilt dann die Gruppen ein, sodass in Osterwick, Darfeld und Höven jedes Haus besucht werden kann. Die Sternsinger aus Darfeld haben ihre Gewänder dafür bereits bekommen, in Osterwick findet die Ausgabe am morgigen Mittwoch (29. 12.) ab 15 Uhr im Pfarrheim statt.

Derweil zeigt sich das Vorbereitungsteam aus Holtwick in einer Pressemitteilung optimistisch, dass Anfang 2023 die Sternsingeraktion wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann.