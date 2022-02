„Wir sehnen alle den Sommer herbei“

Nein, ihre Türen schließen, weil es zu viele Krankheitsfälle unter den Erzieherinnen gegeben hätte, musste die DRK-Kita Zwergenland in Darfeld nicht. „Wir sind bisher gut durchgekommen und sind froh darüber, dass wir seit Beginn der Pandemie ununterbrochen eine Betreuungsmöglichkeit anbieten konnten“, sagt Einrichtungsleiterin Franzis van den Berg. Dennoch sei die Betreuungssituation eng, und man wisse schließlich nicht, was in den nächsten zwei bis drei Wochen noch komme.

Der Alltag in den Kindergärten in Rosendahl hat sich zum Großteil wieder normalisiert. Die Gruppen sind gemischt und die Betreuung wird in vollem Umfang wieder angeboten, wie Jana Deutscher (Leiterin DRK-Kindergarten Fidus), Dominik Erdelkamp (Verbundleiter der katholischen Kindergärten) und Franzis van den Berg (Leiterin DRK-Kindergarten Zwergenland) berichten.

Normalisiert hat sich der Alltag in den Kindertagesstätten in der Gemeinde zum Großteil, wie einige Erzieherinnen sowie die Verbundleitung der katholischen Kindergärten auf AZ-Nachfrage informieren. In Gesprächen heben alle befragten Personen eine Gemeinsamkeit hervor: „Von Beginn der Pandemie an erleben wir eine große Solidarität vonseiten den Eltern“, berichtet Verbundleiter Dominik Erdelkamp. „Wenn das Personal knapp und die Situation enger wird, würden einige Eltern ihre Kinder von sich aus zu Hause betreuen: „Das entlastet natürlich zum einen die Erzieher in den Einrichtungen, zum anderen auch diejenigen Eltern, die ihre Kinder nicht betreuen können, beispielsweise weil beide Elternteile berufstätig sind“, hebt Erdelkamp lobend hervor. Dass sich die Eltern „vorbildlich verhalten“ würden, stimmt auch Jana Deutscher, Leiterin des DRK-Kindergartens Fidus in Osterwick zu. „Und das“, ergänzt van den Berg, „obwohl die Situation für die Eltern nun schon seit fast zwei Jahren ununterbrochen schwierig ist.“

Die Trennung einzelner Gruppen und abgetrennte Spielbereiche, wie es sie beizeiten geben musste, sind zur Freude aller weggefallen, auch die gebuchten Betreuungszeiten werden längst wieder angeboten. Van den Berg: „Die Gruppen sind alle geöffnet und die Kinder begegnen sich auf den Fluren und in den Räumen.“ Maske tragen die Kinder nicht, ebenso wie die Erzieher, wenn sie sich im Spiel mit den Kindern befinden. Nach diesem Verfahren gehen auch die katholischen Kindergärten und die DRK-Einrichtung Fidus vor. Maske werde bei Kontakt zu den Kollegen und Eltern aufgesetzt. „Wir versuchen, den Alltag für die Kinder so normal wie möglich zu gestalten“, ergänzt Deutscher. Dazu gehöre auch, dass ihr Kindergarten den Eltern Schnelltests auf das Corona-Virus zur Verfügung stelle. „Die werden gut genutzt“, lautet ihr Resümee. So können die Eltern ihre Schützlinge zuhause testen. Regelmäßigen Tests unterziehen sich die Erzieher selbst aber auch.

So kann ein großes Stück Sicherheit gewonnen werden – aber schwebt die Angst davor, dass das Virus in die Kindergärten getragen wird, trotzdem wie ein Damoklesschwert über den Einrichtungen? Dominik Erdelkamp relativiert die Frage: „Der Respekt vor dem Virus ist natürlich immer da. Die Angst gebührt allerdings nicht nur den Kindern, da man sich bei dieser hohen Infektionsrate an vielen Orten anstecken kann.“ Laut Franzis van den Berg sei zwar „die Sorge real, aber nicht massiv“, dass das Virus ins Zwergenland getragen werde. „Von Angst können wir aber nicht sprechen. Wir sind froh, dass wir unserer Arbeit nachgehen können.“ Zudem würden auch die Impfungen dazu beitragen, dass sich die Erzieher sicherer fühlen.

Nichtsdestotrotz sei das Thema Krankheit ein ständiger Alltagsbegleiter – nicht nur das Corona-Virus. „Es ist normal, dass Kinder im Winter eine Schnupfnase haben“, betont Franzis van den Berg deutlich. Stellen Eltern Symptome bei ihren Kindern fest, ließen sie diese aber im Zweifel schneller zuhause. „Man wird einfach vorsichtiger, die Eltern zeigen Verständnis.“

Auf ein schnelles Ende der Pandemie hofft Erdelkamp, „wir sehnen alle den Sommer herbei.“ Bis dahin bittet er um Verständnis für verschiedene Maßnahmen – etwa dürften die Eltern die Einrichtungen aktuell nicht betreten, um Kinder und Erzieher zu schützen. „Wir treffen keine Entscheidungen, um die Eltern zu ärgern. Wir möchten das Beste für die Kinder. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch den Eltern gut.“