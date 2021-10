Die Situation der Betreuung von kleinen Sprösslingen in Kindertagesstätten in der Gemeinde ist weiterhin angespannt. Davon zeugen unter anderem zwei Interimslösungen, die vor geraumer Zeit in Osterwick geschaffen wurden. In der Kita „Wunderland“ in den ehemaligen Räumen der Praxis Förster sowie im DRK-Heim am Brink werden Kinder übergangsweise betreut – läuft alles nach Plan, sollen sie aus beiden Häusern zum Start des neuen Kindergartenjahres im August gemeinsam die neue Kita im Wiedel beziehen. Die Baufortschritte gehen gut voran, wie Investor und Träger auf Nachfrage mitteilen.

Wenn alles nach Plan läuft, sollen ab dem neuen Kindergartenjahr die Kinder in der neuen DRK-Einrichtung im Wiedel in Osterwick toben. Auf 1500 Quadratmetern soll Platz für drei Gruppen sein.

Im Juni hatte der erste Spatenstich zum Bau der Einrichtung stattgefunden. Seitdem hat sich auf der Wiese im Wiedel einiges getan, „aktuell wird die zweite Etage aufgebaut“, informiert Investor Benedikt Grevelhörster. Der Bau sei zu 95 Prozent verklinkert. Auch das Aufmaß sei bereits genommen und beispielsweise Fenster bestellt. „Wir hoffen, dass wir noch vor dem Winter das Dach aufbauen können.“ Einen Mangel an Baustoffen wie Holz fürchtet der Investor nicht. „Wir sind dem Zeitplan weit voraus“, teilt Grevelhörster weiter mit.

Das Deutsche Rote Kreuz wird bekanntermaßen die Trägerschaft der neuen Einrichtung übernehmen. Drei Gruppen sollen im Wiedel im kommenden Jahr eingerichtet werden – was der Betreuung von etwa 55 Kindern entspricht. Reicht das aus bei der aktuell so großen Nachfrage? „Das werden wir sehen, wenn die Anmeldungen abgeschlossen sind. Diese laufen noch bis zum 15. November“, schildert DRK-Vorstand Christoph Schlütermann. Dann werde man sich die Verteilung ansehen. Kommt es ganz dicke und es gibt mehr Anmeldungen für Betreuungsangebote in der Gemeinde als erwartet, müsse man auch über eine Überbelegung nachdenken. „Eventuell kann auch nicht jedes Kind in der favorisierten oder ortsnahen Einrichtung betreut werden“, so Schlütermann.

Dass die Interimskita in den DRK-Räumen „für eine Notlösung nicht schlecht“ sei, urteilte Schlütermann bereits bei der Eröffnung dieser im September. Auch jetzt in einem Gespräch mit der Redaktion betitelt er diese Art der Betreuungsmöglichkeit als „Luxus-Notlösung“. Man habe keinen Druck, zu einem bestimmten Zeitraum diese Interimslösungen wieder zu schließen. „Natürlich ist ein gemeinsamer Standort der beiden Einrichtungen schöner“, so Schlütermann. Falls es aber zu Verzögerungen im Bau kommen sollte, könnten die beiden Übergangskitas aber noch so lange aufrecht erhalten werden, wie nötig.