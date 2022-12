„Wir verstehen uns als Vernetzer“

Thomas Lösing redet Klartext. „Es ist schwierig, Menschen zum Mitmachen zu bewegen“, sagt er. Die Gruppe Rosendahl for Future will dieses Problem im kommenden Jahr an der Wurzel packen und mit verschiedenen Aktionen in der Gemeinde präsent sein. „Man muss eben ein gutes Konzept haben“, meint das Mitglied der Initiative. Wie dieses aussieht, was in diesem Jahr passiert ist, wie es weitergehen soll und wie die Haltung zu Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ ist, erzählt Thomas Lösing stellvertretend für die Initiative im Interview.

Herr Lösing, in welcher Funktion sieht sich Rosendahl for Future?



Lösing: Wir verstehen uns besonders als Vernetzer. Wir möchten den Blick für den Klimaschutz öffnen und Perspektiven dafür aufzeigen. Nachdem wir uns 2021 aus einer bunt gemischten Truppe heraus gegründet haben, gab es in diesem Jahr vor allem viele Treffen. Denn am Anfang steht immer die Frage, worüber wir ins Gespräch kommen möchten und wo unsere persönlichen Interessen liegen. So haben sich mehrere Gruppen innerhalb der Initiative gefunden – darunter etwa für Ernährung oder für Landschaft und Begrünung.



Ursprünglich zusammengefunden haben Sie sich, weil Sie sich für den Erhalt der Linden an der Ortsdurchfahrt in Holtwick stark gemacht haben. Wie ist es aktuell darum bestellt?



Lösing: Es gibt nach wie vor keine ausreichende Alternativplanung. Das ist das Problem, das wir seit Beginn des Vorhabens kritisieren. Wir haben uns selbst auf den Weg gemacht und alternative Planungen entworfen. Mittlerweile ist das Thema leider etwas eingeschlafen. Das liegt aber auch daran, dass wir noch immer auf weitere Gutachten warten.



Was ist das grundsätzliche Ziel, das Sie mit der Initiative verfolgen?



Lösing: Wir möchten politisch mehr Einfluss nehmen. Der Klimaschutz muss bei jeder Planung im Vordergrund stehen. Wir wollen in Rosendahl mehr Lebensqualität durch mehr Natur erreichen. Unser Ziel ist, dass jeder bei sich selbst schaut, ob er auf etwas verzichten oder ob er etwas optimieren kann – für den Klimaschutz.



Wie soll das funktionieren?



Lösing: Wir möchten über den Klimaschutz aufklären, Dinge anschieben und das Positive in der Zukunft sehen. Wir möchten das öffentliche Interesse wecken.



Werden Sie bitte konkret.



Lösing: Für das nächste Jahr haben wir viele gute Ideen, die wir umsetzen möchten. So wollen wir zum Beispiel das Kindertheater Hille Puppille nach Rosendahl holen, das das Thema Klimaschutz behandelt. Wir möchten Infoveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen durchführen, etwa zur Gestaltung von urbanen Räumen. Auch eine vegane Grillaktion oder eine Müllsammelaktion stehen auf dem Plan. Generell ist es unsere Ambition, 2023 einige Mitstreiter dazuzugewinnen, um den Klimaschutz in der Gemeinde gemeinsam vorantreiben zu können. Die Devise ist, dass alles kann, aber nichts muss. Es ist uns ganz wichtig, dass jeder das vertritt, wofür er sich begeistert. Zum Beispiel, wenn es um Streik geht. Wir sind die einzigen, die in unserer Gegend Werbung für Klimastreik machen und sind selbst auch mit einigen Mitgliedern vertreten, wenn Veranstaltungen in Dülmen oder Münster stattfinden. Wenn jemand aus der Initiative aber sagt, er möchte dabei nicht mitmachen, ist das auch völlig in Ordnung.



Klimastreik – das macht auch die „Letzte Generation“.



Lösing: Ein Aktivismus wie dieser würde unsere Gruppe schwächen. Die „Letzte Generation“ will mit dramatischen Mitteln auf das Thema aufmerksam machen, das funktioniert aber nicht, weil viele Leute nur die Störung sehen.



Distanzieren Sie sich davon?



Lösing: In unserer Gruppe teilen wir unterschiedliche Auffassungen dazu. Wir setzen aber an anderer Stelle an. Anstatt Leute zu verärgern, wollen wir sie lieber mitnehmen und gemeinsame Sache machen.