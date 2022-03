WIR will Bürgerbus für Rosendahl

Rosendahl

Personen, die regelmäßig mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sind, kennen bereits das Problem. Die Ortsteile der Gemeinde Rosendahl sind untereinander auf diesem Wege nur sehr schlecht zu erreichen. Um dem entgegenzusteuern, plant die Fraktion der Wählerinitiative Rosendahl (WIR) einen Antrag: So sollen künftig vorbereitende Schritte für den Betrieb eines Bürgerbusses in der Gemeinde eingeleitet werden. „Die in den letzten Jahren fortgeschrittene Zentralisierung vieler Dienste (Gesundheitsbereich, Sport- und Freizeitangebote,...) und die immer älter werdende Bevölkerung lässt die Einrichtung eines Bürgerbusses mehr als sinnvoll erscheinen“, heißt es in dem entsprechenden Antrag, der in der kommenden Ratssitzung am Donnerstag (3. 3.) auf der Tagesordnung steht.

Von Leon Eggemann