Wohngeld-Ansturm im Rathaus

Auf eine Antragsflut hatten sie sich eingestellt. Bereits in seiner Rede zum Haushaltsentwurf thematisierte Bürgermeister Christoph Gottheil die steigenden Anforderungen im Fachbereich Ordnung und Soziales. Stichworte: Wohngeld plus und Bürgergeld. Entsprechend soll der Fachbereich mit weiterem Personal aufgestockt werden, um für einen Ansturm bestmöglich gewappnet zu sein. „Dieser erwartete Ansturm hat sich tatsächlich bestätigt“, informiert nun Fachbereichsleiter Wolfgang Croner auf AZ-Nachfrage. Er geht davon aus, dass sich der Anspruchssumme auf Wohngeld durch das vom Bund verabschiedete Entlastungspaket verdoppeln wird.

So stellt die Verwaltung in den ersten zwei Wochen des neuen Jahres schon einen immense Anstieg bei den Antragszahlen fest. Das heißt konkret: Im vergangenen Jahr erreichten die Gemeinde zwischen 40 und 50 Wohngeld-Anträge. „Uns liegen bereits jetzt 25 Neuanträge vor“, verrät Croner. Hinzu kommen zahlreiche Anfragen, ob eine Antragstellung überhaupt infrage kommt. Es wird also wohl noch so mancher Antrag ins Haus flattern. „Wir gehen wie der Bund von einer Verdreifachung der Anträge aus“, prognostiziert der Fachbereichsleiter.

Auf weitere Unterstützung muss dieser zunächst noch warten. Zwar ist geplant, dass künftig zwei weitere Mitarbeiter das Jobcenter verstärken, dazu eine weitere Person das Ordnungsamt. Zwei Einstellungen wird es aber erst zum 1. April geben. Die dritte steht noch aus. Das spiegelt sich auch im gemeindlichen Haushalt wider. Auch durch die drei zusätzlichen Stellen steigen die Personalaufwendungen im Rathaus 2023 um fast eine halbe Million Euro. „Ohne diese zusätzliche Unterstützung wird es für uns schwer. Die Belastungen werden nicht weniger“, hält Croner diesen Schritt für unausweichlich. Zumal neben Wohngeld plus und Bürgergeld auch die derzeitige Flüchtlingssituation für zusätzliche Kraftanstrengung sorgt. „Bei den Geflüchteten spielt für uns auch der Übergang vom Asyl-Status hin zur Aufenthaltserlaubnis eine Rolle. Dann wechseln sie nämlich in den Bürgergeld-Anspruch“, ergänzt Croner.

Es ist also viel in Bewegung. Da hilft es nicht, dass die Vorbereitungszeit auf das neue Wohngeld äußerst kurz ausfiel. Immerhin hat der Bundesrat das neue Paket erst Mitte Dezember verabschiedet. Die Kommunen hatten entsprechend nur zwei Wochen Vorlauf. „Das kommt erschwerend hinzu“, hätte sich Croner ein größeres Zeitpolster gewünscht. Ebenfalls ärgerlich: Kommunen wie Rosendahl sind auf die Software des Landes angewiesen. Allerdings wurde das Verfahren seitens IT.NRW noch nicht umgesetzt. Die Folge: Auszahlungen des neuen Wohngeldes können wohl erst ab April erfolgen. Das neue Wohngeld wird von der Gemeinde aktuell daher als vorläufige Zahlung bewilligt. „Es kann also sein, dass die Software ab April noch mögliche Nachzahlungen ermittelt“, blickt Croner voraus.

Dieser weist abseits davon darauf hin, dass Anträge auf Wohngeld plus auch online auf der Homepage gestellt werden können. „In unserem Serviceportal gibt es einen Wohngeldrechner, dort kann jeder seinen Anspruch prüfen“, schildert er. Sollten diesbezüglich weitere Fragen aufkommen, steht die Gemeindeverwaltung in Person von Karin Monsel unter Tel. 02547/77116 zur Verfügung.