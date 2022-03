Wohnraum für Geflüchtete gesucht

Für viele klingt es noch immer surreal: Krieg auf europäischen Boden. Der Angriff Russlands auf die Ukraine stellt sogar die seit Jahren omnipräsente Corona-Pandemie medial in den Schatten. Zahlreiche Menschen sind auf der Flucht in Richtung EU. „Wir gehen davon aus, dass sich vor allem Frauen und Kinder auf dem Weg gemacht haben“, schildert Bürgermeister Christoph Gottheil. In Abstimmung mit dem Kreis Coesfeld machen sich die jeweiligen Kommunen nun bereit, Vorbereitungen für die Aufnahme von Geflüchteten zu treffen.

Wie der Bürgermeister erklärt, habe die Gemeindeverwaltung bisher keine Kenntnis darüber, ob womöglich bereits Kriegsflüchtlinge in Rosendahl angekommen sind. „Sollte dies der Fall sein, lautet unser dringender Appell, sich an uns oder die Ausländerbehörde des Kreises zu wenden“, betont Gottheil. Darüber hinaus sei absolut unklar, wie viele Geflüchtete nach Rosendahl kommen werden. Diese würden, so die Verwaltung, in zeitlichen Abständen auch Kommunen wie Rosendahl zugewiesen werden. Um die Geflüchteten auch unterbringen zu können, braucht es Wohnraum. Dabei pocht die Verwaltung auf Unterstützung aus der Bevölkerung. „Egal, ob ein Zimmer, eine Etage oder auch Wohnungen – alles würde uns helfen“, hofft Gottheil darauf, dass von Rosendahlern privater Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Erste Angebote hätten die Gemeinde bereits erreicht. „Vier an der Zahl“, verrät Wolfgang Croner, Leiter des Fachbereiches Ordnung und Soziales. Personen, die ebenfalls Wohnraum für die Unterbringung der Geflüchteten anbieten möchten, können im Serviceportal auf der Gemeinde-Internetseite unter dem Stichwort „Ukraine-Hilfe“ ein Angebotsformular auszufüllen. Wer Wohnraum anbieten möchte, kann hier unter anderem konkret angeben, um wie viele Zimmer es sich handelt UND wie viele Personen aufgenommen werden können. Des Weiteren steht Wolfgang Croner über folgende E-Mail-Adresse als Ansprechpartner zur Verfügung: ukraine@rosendahl.de. „Dabei handelt es sich nicht um eine verbindliche Zusage. Wir nageln niemanden fest. Es geht vielmehr darum, erst einmal mögliche Unterkünfte zu sammeln“, informiert der Bürgermeister. 7 Zusätzliche Informationen in Form eines FAQ’s gibt es auf der Seite des Kreises Coesfeld (kreis-coesfeld.de). Dieser bittet unter anderem darum, von privaten Fahrten mit dem Ziel, selbstständig Flüchtlinge aufzunehmen, Abstand zu halten. Zusätzlich sollte auf Sachspenden verzichtet werden. Wer Geld spenden will, kann dies ebenfalls auch auf der Internetseite des Kreises tun.