Wovor fürchtet sich der Captain?

(lsy). Noch rund drei Wochen sind es hin, bis das Theater ex Libris am 2. September in Rosendahl zu Gast sein wird. Bis zuletzt hatte die Gemeinde den Veranstaltungsort noch nicht weiter konkretisiert, denn „wir wollen uns die Eventualitäten bezüglich Corona offenhalten“, begründet Melanie Mehlich, Kulturbeauftragte der Gemeinde. Nun informiert sie darüber, dass die Theatergruppe im Sitzungssaal des Rathauses mit dem Live-Hörspiel „Die Schatzinsel“ nach Robert Louis Stevenson auftreten wird.

Auf eine stimmungsvolle Seeräuber-Geschichte dürfen sich die Rosendahler am 2. September freuen. Christoph Tiemann und das Theater ex Libris gastieren im Sitzungssaal des Rathauses und präsentieren das Live-Hörspiel „Die Schatzinsel“. Beginn ist um 20 Uhr.

Nachdem das Theater ex Libris im Dezember 2019 mit dem Hörspiel „Charles Dickens – Eine Weihnachtsgeschichte“ neue kulturelle Wege für die gemeindliche Kultur eröffnet hat, soll dies mit der Piraten-Erzählung am 2. September fortgesetzt werden. Robert Louis Stevenson erfand schon 1881 das, was uns noch heute an Seeräuber-Geschichten fasziniert – eine rätselhafte Schatzkarte, eine geheimnisvolle Insel, Kisten voller Golddublonen und eine Flagge mit gekreuzten Knochen.

Die Küste von Somerset, England, 1751. In dem kleinen Gasthof der Familie Hawkins taucht ein Fremder mit einer Narbe auf, der sich von allen nur „der Captain“ nennen lässt. Was verbirgt sich in der großen alten Seekiste, die er mitgebracht hat? Und auch der Frage, wovor sich der Captain fürchtet, der jeden Tag an den Klippen steht und Ausschau hält, können die Gäste bei diesem Live-Hörspiel nachgehen. Als der junge Jim Hawkins hinter dieses Geheimnis kommt, beginnt für ihn das größte Abenteuer seines Lebens...

Auch wenn „Die Schatzinsel“ zu den am häufigsten adaptierten Stoffen der Weltliteratur gehört, so schafft es das Theater ex Libris ganz nah am Original zu bleiben, informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Dabei fasziniert das Ensemble von hervorragenden Sprechartisten mit originalgetreuen Kostümen, einer auf die Geschichte abgestimmten Licht- und Tontechnik, Live-Musik sowie einer im Hintergrund laufenden Bildpräsentation.

Die Gemeinde Rosendahl freut sich über viele Gäste, die mit an Bord des Dreimasters Hispaniola kommen und mit zur Schatzinsel reisen.

7 Karten für das Live-Hörspiel „Die Schatzinsel“ am Freitag, den 2. September um 20 Uhr sind zum Vorverkaufspreis von 15 Euro im Bürgerbüro des Rathauses Rosendahl sowie über den Online-Ticketservice der Gemeinde erhältlich.