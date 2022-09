Die anfänglich dunklen Wolken zu Beginn des Holtwicker Herbstes verflüchtigten sich nach und nach. Schnäppchenjäger, die zum Kinderflohmarkt kamen, hatte das eh nicht abgeschreckt. Neben den Flohmarktständen gab es Dosenwerfen und ein Glücksrad von den Fördervereinen der Kitas und der Grundschule St. Nikolaus – was neben der Hüpfburg von den Kindern gern genutzt wurde. Währenddessen konnten die Eltern und Großeltern sich ein kühles Getränk gönnen. Und als leicht verspätetes Mittagessen schmeckte vielen der Backfisch von den Petri Jüngern, die Pommes mit Wurst von der Kolpingfamilie oder die von der Feuerwehr frisch gebackenen Reibekuchen mit Apfelmus. Wer es süßer mochte, konnte duftende Waffeln naschen oder sich mit selbstgemachten Torten und Kuchen in der Cafeteria verwöhnen lassen. „Der Kuchen schmeckt super, ich nehme glatt noch ein zweites Stück“, empfahl eine Besucherin die Auswahl. Dort gönnte sich auch Bürgermeister Christoph Gottheil ein Stück Kuchen. „Es ist schon bemerkenswert, was durch Ehrenamt und mit Hilfe der Vereine auf die Beine gestellt wird“, stellte er im Gespräch fest, „so haben wir hier heute ein wunderbares Familienfest für Groß und Klein.“

Unter die Leute brachte die Feuerwehr die Lose ihrer Tombola. „Der Zuspruch ist so ganz in Ordnung“, meinte der stellvertretende Wehrleiter Dirk Merschformann, der fleißig Gewinne aus der Tombola verteilte und ergänzte: „Zum Glück hat sich das Wetter gebessert, so dass die Menschen dann doch gerne gekommen sind.“ Und dann musste er auch schon weitere Preise an die Gewinner herausgeben, darunter unter anderem Topfblumen, Karotten und Wirsingköpfe, aber auch Deko und andere Dinge geeignet für Klein und Groß, so Merschformann. „Das Verteilen macht jedes Mal wieder einen Riesenspaß“, freute er sich über die lange Schlange am Feuerwehrhaus.

Gegenüber des blau-weiß geschmückten Bierzeltes, stand die Bühne, vor der sich am Nachmittag Familien versammelten, um die Tänze zu sehen, die die Gruppen von Schwarz-Weiß Holtwick und der KaGeHo vorführten. Passend zum ersten Auftritt der Kleinsten, den MiniMoves, die schon ganz aufgeregt an der Bühne gewartet hatten, kam die Sonne heraus. Unter Applaus und Jubel von Eltern, Großeltern und Freunden absolvierten die Jüngsten ihren allerersten Auftritt mit Bravour und auch die nachfolgenden Gruppen begeisterten das Publikum. Carina Kampschroer moderierte die Auftritte und freute sich über die Resonanz. Der Zulauf zu den Tanzgruppen sei gut. Wer sich vorstellen könne, eine Tanzgruppe zu trainieren, dürfe sich gerne melden.