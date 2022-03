Würdigung des langjährigen Einsatzes

Auch wenn mit dem Ehrenamtspreis der Sparkasse Westmünsterland speziell ihr Einsatz im Jahr 2021 ausgezeichnet wird, das geleistete Engagement ist seit Ewigkeiten nicht mehr aus der Gemeinde Rosendahl wegzudenken. „Genau aus diesem Grund soll mit dieser Auszeichnung auch die jahrzehntelange Arbeit für das Wohl der Allgemeinheit gewürdigt werden“, betonte Bürgermeister Christoph Gottheil in seiner Laudatio im Zuge der Ehrenamtspreis-Verleihung. Dieses Zeichen der Anerkennung durften nun der Rosendahler Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes sowie die Freiwillige Feuerwehr Rosendahl entgegennehmen. „Sie stehen heute im Mittelpunkt für Ihre beachtliche Arbeit, die Sie so unverzichtbar für unsere Gemeinde macht“, richtete auch Luzie Große Lembeck als Vertreterin der Sparkasse Westmünsterland das Wort an die Delegationen des DRK-Ortsvereins und der Freiwilligen Feuerwehr.

Wie bereits 2020 stand das vergangene Jahr unter dem ständigen Einfluss der Corona-Pandemie. „Einigen unserer zahlreichen Rosendahler Vereine blieb aufgrund der strikten Vorschriften zum Teil nichts anderes übrig, als zumindest online den Kontakt zueinander zu halten“, erklärte Gottheil. Die anhaltenden Corona-Bestimmungen machten auch vor dem DRK-Ortsverein und der Freiwilligen Feuerwehr nicht Halt. Trotz dieser Einschränkungen kamen beide Institutionen ihren öffentlichen Aufgaben mit Bravour nach. „Die Rosendahler konnten und können sich auch in der Pandemie auf ihre Retter in der Not verlassen“, brachte es Große Lembeck auf den Punkt.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr etwa mussten auch im Lockdown die Kameraden stets für den Einsatz bereit sein, wie der Bürgermeister ergänzte. „Und das nicht immer nur, um Ölspuren zu beseitigen. Im absoluten Ernstfall begeben Sie sich auch selbst in Gefahr.“ Einen ebenso lebenswichtigen Dienst habe auch das DRK coronakonform aufrecht erhalten: das Blutspenden. Hinzukommen die First Responder, die rund um die Uhr bereit stehen, um erste Hilfsmaßnahmen bei Notfällen durchführen, ehe der Notarzt eintrifft. „Das ist ein Einsatz, der nicht genug gewürdigt werden kann“, fasste es Gottheil zusammen. Zwei Einsätze sollten dabei besonders hervorgehoben werden – nicht zuletzt, da beide Institutionen bei diesen Hand in Hand agierten. So begleiteten der DRK-Ortsverein und die Freiwillige Feuerwehr die beiden groß angelegten Impfaktionen bei der Arztpraxis Hohmann sowie in der Zweifachsporthalle und sorgten für einen sicheren Ablauf.

„Die Pandemie ist auch für uns keine leichte Zeit“, machte Wehrführer Herbert Wolter nach der Übergabe der Ehrenurkunde deutlich. Er schaute bereits in die nähere Zukunft. „Wenn künftig mehr Normalität eintritt, werden wir alles daran setzen, unsere Kameraden wieder zusammenzukriegen und zu motivieren.“ In die gleiche Kerbe schlug auch Dirk Reers, 1. Vorsitzender des Rosendahler DRK-Ortsvereins. „Auch wenn wir zuletzt vor einigen Herausforderungen standen und noch stehen, wollen wir weiter unser Bestes geben, um das Ehrenamt so gut wie möglich durchzuführen“, kündigte er an. Gelingen könne dies nur, wenn wieder zahlreiche Mitglieder aktiviert werden können, damit sich diese nach der tristen pandemischen Zeit wieder für ihre Heimat einsetzen.

Neben der übergebenen Ehrenurkunde dürfen sich der DRK-Ortsverein und die Freiwillige Feuerwehr über jeweils 1500 Euro freuen. Wohin das Geld fließen soll, da waren sich beide Delegationen bereits sicher. „Es wird unserer Jugendfeuerwehr zugute kommen“, verriet Wolter. Ebenfalls in die ehrenamtliche Talentschmiede investieren will der DRK-Ortsverein. „Einerseits darf sich unser JRK freuen. Andererseits wollen wir weiter in die Ausrüstung unserer First Responder investieren“, so Reers. Damit komme das eingesetzte Geld über Umwege letztlich wieder bei der Allgemeinheit an.