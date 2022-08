Würdigung eines jahrelangen Einsatzes

Einen geeigneten Platz haben sie bereits gefunden. „Wir werden den Heimat-Preis in unserem Schutzraum stellen. Die Urkunde wird dazu die Wand schmücken“, verrät Gregor Deitert, 1. Vorsitzender des Osterwicker Heimatvereins. Einen passenderen Aufbewahrungsort für die Trophäe wäre dabei wohl kaum möglich. Immerhin ist besagter Schutzraum einer der Gründe, warum der Heimatverein beim Tag der offenen Tür des Kreises Coesfeld mit dem zweiten Platz des Heimat-Preises ausgezeichnet wurde. So ist dieser eines der Projekte, die der Verein zur Aufwertung des Dorfparks in Osterwick errichtet hat. Eben für dessen Gestaltung, die laut Jury das Zusammenleben aller Altersgruppen im Dorf fördere, gab es die besondere Auszeichnung.

Stetig im Einsatz, um den Dorfpark in Osterwick weiter aufzuwerten: Der Heimatverein hat in den vergangenen Jahren mit zig ehrenamtlichen Einsatzstunden so einige Projekte in die Tat umgesetzt.

Deitert selbst sieht darin eine schöne Würdigung für das riesige Engagement, das die zahlreichen ehrenamtlichen Mitglieder des Heimatvereins in den Dorfpark investieren. „Hier wurde schon unendlich viel Schweiß und Mühe aufgebracht, um das gesellschaftliche Leben vor Ort weiter aufzubessern“, erklärt der 1. Vorsitzende.

So ist der Schutzraum, der 2018 zunächst aufs Papier gebracht und in den Folgejahren angegangen und fertiggestellt wurde, nur eines von zahlreichen Vorhaben, die das hochmotivierte Team in die Tat umgesetzt hat. Dazu sind die Erneuerung der Voliere sowie der Brücke am Barfußpfad, ein Sandsteintrecker, die Pflasterung sämtlicher Wege im Dorfpark sowie der Aufbau eines Wasserlehrpfades inklusive Tretbecken nur eine Handvoll an weiteren Projekten. „Seit Neuestem haben wir auch den Niedrigseilgarten erweitert“, ergänzt Deitert. Hinzukommen regelmäßige Pflegearbeiten auf der komplett barrierefreien Anlage.

Die 3000 Euro Preisgeld, die mit der Auszeichnung einher gehen, können sie gut gebrauchen. „Wir haben noch einige Ideen in der Pipeline“, lächelt Deitert. Wie der Osterwicker schildert, solle nun zunächst die Kiepenkerl-Statue, die zwischen Dorfpark-Eingang und Hauptstraße entwendet wurde, refinanziert werden. „Dazu gibt es einen neuen Sandsteinsockel und Bänke drumherum. Der Startschuss ist bald geplant. Vielleicht werden wir noch bis Jahresende fertig“, schaut Deitert voraus.

Darüber hinaus ist angedacht, Wasserspender zum Trinken sowie ein großes Trampolin im Dorfpark zu errichten. „Das ist aber noch Zukunftsmusik“, betont der 1. Vorsitzende. Und dennoch: Die Osterwicker dürfen gespannt sein, was der Heimatverein in Zukunft noch aus dem Hut zaubert.