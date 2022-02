Zahlreiche Anträge liegen auf dem Tisch

Über eine ganze Reihe an Anträgen berät heute der Haupt- und Finanzausschuss. So fordern die Fraktionen unter anderem eine Ausbildungsstelle beim Bauhof, eine Packstation für Darfeld und Osterwick, die Darstellung des gemeindlichen Haushalts im „Taschenformat“ mit übersichtlichen Grafiken sowie eine stärkere Berücksichtigung der Nachhaltigkeit im Etat.

- Taschenhaushalt: Eine übersichtliche Darstellung des gemeindlichen Haushalts im „Taschenformat“ möchte die CDU einführen. In diesem sollen alle wichtigen Eckdaten wie Erträge und Aufwendungen in Grafiken dargestellt werden. Die Komplexität des Haushalts habe laut Begründung in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen. „Mit derzeit fast 600 Seiten hat der Entwurf für den Haushalt 2022 einen Umfang erreicht, bei dem sich Einwohner kaum mehr mit vertretbarem Aufwand einen Überblick verschaffen können“, so die CDU-Fraktion. In Billerbeck gebe es dieses Format bereits.

- Ausbildungsstelle für den Bauhof: In den nächsten Jahren verabschieden sich einige Mitarbeiter des Bauhofs in den Ruhestand. Um die freigewordenen Stellen mit „eigenem Personal“ zu besetzen, beantragt die WIR, eine Ausbildungsstelle für den Bauhof auszuschreiben. Das soll laut Antrag noch in diesem Jahr passieren. In welche Berufsrichtung ausgebildet werden kann, zum Beispiel Gärtner oder Straßenwärter, soll die Gemeinde prüfen.

- Packstationen in Osterwick und Darfeld: Am Netto-Markt in Holtwick gibt es sie bereits: eine Packstation, in der Paketboten Sendungen hinterlegen können. Die Empfänger werden per Mail informiert und können jederzeit ihre Bestellung dort abholen. Solche Packstationen möchte die CDU auch in Osterwick und Darfeld sehen. Die Fraktion beantragt daher, dass die Gemeinde die Voraussetzungen prüfen, geeignete Standorte suchen und die notwendigen Schritte zu Umsetzung einleiten soll. Bereits im Februar vergangenen Jahres waren die Packstationen Thema im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss. Die Gemeinde habe sich auf die Suche nach geeigneten Standorten gemacht und Kontakt zum Dienstleister (DHL) aufgenommen. Seinerzeit hieß es, weitere Gespräche müssten geführt werden, die Beantragung einer Packstation sei aber „einfach“.

- Digitale Konferenztechnik im Sitzungssaal: Damit die Ausschüsse und der Rat künftig die Möglichkeit haben, „in Ausnahmefällen“ auch hybrid zusammentreten zu können, beantragt die CDU-Fraktion die Einstellung von 10 000 Euro zur Ausstattung des Sitzungssaales im Rathaus mit digitaler Konferenztechnik. „Digitale und hybride Formate werden auch in Zukunft ein wichtiger Baustein für die Arbeit unserer Gremien sein“, begründet die CDU.

- Anträge zum Haushaltsentwurf: Mit „Anträge/Anregungen/Fragen zum Haushaltsentwurf“ ist ein 15-seitiges Papier betitelt, das Winfried Weber (Grüne) an die Ratsmitglieder verschickte. Im Wesentlichen zielt sein Schreiben auf die Erweiterung unterschiedlicher Produkte im Haushaltsentwurf ab. Besonders die Nachhaltigkeit möchte er vorantreiben – das beziehe sich auf „alle Produkte“ des Haushalts. Bereits in der vergangenen Woche brachte er dazu einige Anträge in Ausschüsse ein (zum Beispiel Umbenennung der Position „Gebäudemanagement“ in „Nachhaltiges Gebäudemanagement“), die allesamt abgelehnt wurden. Er bemängelt in seinem Schreiben nun, die Ratsmitglieder wüssten nicht, „was mit Nachhaltigkeit gemeint ist“.

Daneben enthält der Antrag der Grünen einige konkreten Ideen – darunter die Schaffung einer Arbeitsgruppe, die Lösungsansätze zur Reduzierung des Individualverkehrs in der Gemeinde präsentieren soll. Weber möchte eine Förderung für Schulgärten im Haushalt eingestellt sehen oder festhalten, dass die Digitalisierung aller Leistungen der Gemeinde bis Ende 2022 geschehen sein soll.

Nicht nur auf Inhaltliches, auch auf eine Vielzahl an Änderungen in der Beschreibung von Produkten, Zielen und Leistungen zielt der Antrag ab. Bespiel: Der Titel „Gleichstellung von Frau und Mann“ soll in „Förderung der Gender-Gleichstellung“ umgeändert werden.