Zum Jubiläum zurück an den Altar

Zwei Jahre lang musste er darauf verzichten, nun will er zu einem ganz besonderen Jubiläum an den Altar zurückkehren. „Die Vorfreude ist riesig“, schmunzelt Ulrich Derstappen. Er feiert am Mittwoch (16. 3.) sein 65-jähriges Priesterjubiläum. Die dafür um 10 Uhr in der Osterwicker Pfarrkirche angesetzte Dankmesse will er selbst feiern. „Seine erste seit Ausbruch der Corona-Pandemie“, verrät Dirk Holtmann, leitender Pastor der Rosendahler Kirchengemeinde. Immerhin hatten die aufgestellten Regelungen zur Eindämmung des Virus auch auf die Durchführung von Gottesdienstes erheblichen Einfluss. „Die Messen mit Assistenz zu feiern, wie es Ulrich wie üblich getan hat, war nicht mehr möglich“, schildert Pastoralreferentin Reinhildis Lösing.

Anlässlich seines eisernen Jubiläums wird der mittlerweile 91-Jährige aber wieder am Altar stehen – in Begleitung von Pastor Holtmann. „Das ist für mich etwas ganz Besonderes“, betont Derstappen. Trotz der zweijährigen Corona-Zwangspause hat sich der Pfarrer em. weiterhin aktiv in das gemeindliche Kirchenleben eingebracht. „Jeden Tag ist er in der Messe“, verrät Holtmann. „Seine Anwesenheit und das gemeinsame Gebet sind für uns unheimlich wichtig.“

Ohnehin zeigt Ulrich Derstappen auch 20 Jahren nach seinem Antritt in Osterwick noch immer ständig Präsenz in der Kirchengemeinde – nicht nur in den Gottesdiensten, sondern beispielsweise auch als leidenschaftlicher Kartenspieler bei den Doppelkopfrunden in Höven. „Jeder Tag hier war schön“, bereut er den Schritt, nach seiner Pensionierung einen Neuanfang in Rosendahl gestartet zu haben, keineswegs. Schließlich hat er in Osterwick eine neue Heimat gefunden. Zuvor war er über 30 Jahre lang als Pfarrer in St. Pankratius in Gescher tätig. „Auch heute kommen noch damalige Gefährten aus meiner Zeit in Gescher zu Besuch“, erzählt er. Die Wege sind schließlich kurz – auch zu seinem Heimatort Billerbeck. In die Rosendahler Nachbarkommune zog die Familie Derstappen als der Jubilar drei Jahre alt war.

Seinen Weg in die Theologie fand Derstappen nach Vorschlag seines Schulfreundes Hermann Krechting. Gemeinsam besuchten sie das Gymnasium Nepomucenum in Coesfeld. „Er hat mich für ein Leben als Priester begeistert“, lächelt der 91-Jährige. Im Alter von 26 Jahren war es dann so weit. Als einer von 43 Diakonen wurde er am 16. März 1957 durch Bischof Michael Keller im Paulusdom in Münster zum Priester geweiht. 65 Jahre später schaut Ulrich Derstappen auf ein erfülltes Leben als ein Mann der Kirche zurück. Entsprechend soll dieses nun mit der Rückkehr an den Alltar auch angemessen zelebriert werden.